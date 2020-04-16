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Весенние отключения горячей воды перенесут на осень
Источник материала: Партизан
Минжилкомхоз будет рекомендовать местным органам власти перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды
"Мы будем рекомендовать не с 11 мая начать отключать, а перенести майские отключения на более поздний срок, например на сентябрь, перед запуском отопления", - сказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра.
Напомним, в Минске плановые отключения горячей воды планируются с 11 мая. Однако на днях появилась
Петицию подписали уже более 2 тысяч человек
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Минжилкомхоз будет рекомендовать местным органам власти перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды
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