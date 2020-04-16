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Весенние отключения горячей воды перенесут на осень

16.04.2020 15:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минжилкомхоз будет рекомендовать местным органам власти перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды



"Мы будем рекомендовать не с 11 мая начать отключать, а перенести майские отключения на более поздний срок, например на сентябрь, перед запуском отопления", - сказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра.


Напомним, в Минске плановые отключения горячей воды планируются с 11 мая. Однако на днях появилась петиция, в которой беларусы просят власти не отключать горячую воду в связи с пандемией

Петицию подписали уже более 2 тысяч человек
 
Теги: Минск
 
 
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Минжилкомхоз будет рекомендовать местным органам власти перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды
 
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