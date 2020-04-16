Весенние отключения горячей воды перенесут на осень









"Мы будем рекомендовать не с 11 мая начать отключать, а перенести майские отключения на более поздний срок, например на сентябрь, перед запуском отопления", - сказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра.













Петицию подписали уже более 2 тысяч человек