С 13 по 24 апреля 2020 года на территории Минской области проводится республиканская профилактическая акция «Дом без насилия!».

В случае возникновения проблем насилия в семье Вы можете обратиться:

– в органы внутренних дел по месту жительства либо по телефону 102;

– к специалистам бесплатной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801 (с 8.00 до 20.00 часов со стационарного телефона);

– в территориальные центры социального обслуживания населения, где работают психологи, специалисты по социальной работе, юристы;

– в медицинские учреждения (за медицинской помощью, зафиксировать побои, телесные повреждения или иной вред здоровью).

Помните! Вы не одиноки – есть люди, которые готовы оказать Вам помощь и поддержать Вас.

ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ!

Безнаказанность – наиболее мощный фактор, провоцирующий и стимулирующий насилие. В 95% случаев, если насилие уже имело место, оно повторится.