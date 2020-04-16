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Отменен Чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в Минске

16.04.2020 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: mst.by

Соревнования планировались с 16 по 21 июня. Их перенесли по решению Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова.

В сообщении говорится об отмене из-за пандемии всех международных соревнований, которые запланированы на период с апреля по июнь, сообщили в Минспорта. 

В число этих соревнований входят в том числе этапы Кубка мира, которые являются отборочными на Игры в Токио. Сообщается, что результаты квалификационных соревнований, показанные до марта 2020 года, останутся в силе. 

Рейтинги "заморожены" и будут активированы, как только появится возможность провести последние соревнования, включенные в олимпийский отбор»,- сказал председатель Белорусской федерации фехтования Дмитрий Шичко.   

Как указывается в письме, возобновление соревнований станет возможным при следующих условиях: глобальная ситуация в области здравоохранения будет безопасной; станет возможным равный для спортсменов тренировочный процесс; все федерации будут иметь возможность участвовать в турнирах; предварительно будут проведены международные соревнования, в том числе несколько "подготовительных" соревнований Кубка мира / Гран-при . 

"Чтобы достичь этого, FIE проведет консультации с конфедерациями, медицинской комиссией, комиссией спортсменов FIE и советом тренеров FIE. Кроме того, с федерациями-организаторами свяжутся, как только ситуация позволит правильное планирование", - говорится в письме Международной федерации фехтования. 

Как рассказал Дмитрий Шичко, в настоящий момент ведутся переговоры с Европейской конфедерацией фехтования (EFC) о возможных сроках проведения чемпионата Европы. 

Планировалось, что в Минск приедут все сильнейшие спортсмены континента, которые должны были разыграть 12 комплектов наград в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях. 

 
Теги: Минск
 
 
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Соревнования планировались с 16 по 21 июня. Их перенесли по решению Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова.
 
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