Подведены итоги областного этапа республиканского конкурса буктрейлеров «Книга с экрана»
Победителями областного этапа республиканского конкурса буктрейлеров «Книга с экрана» стали:
Маныкина Ирина, Борисовский район, «В списках не значился» Б.Васильев
Гриневич Евгения и Вишневская Вероника, Вилейский район, «Аповесці» В.Быкаў
Дедюля Илья и Алексей, Дзержинский район, «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевой
Гончарова Диана, Крупский район, «А зори здесь тихие…» Б.Васильев
Хачатурова Юлия, Пуховичский район, «Вохмездие» Е.Мазаник
Грищенкова Анастасия, Слуцкий район, «Хатынская повесць» А.Адамовіч
Белова Светлана, Слуцкий район, «Живые и мертвые» К.Симонов
Якимович Дарья, Слуцкий район, «Знак бяды» В.Быкаў
Шаронов Тимофей, Солигорский район, «В списках не значился» Б.Васильев
Астапович Наталья, Червенский район, «Судьба человека» М.Шолохов