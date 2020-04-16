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Итоги областного этапа республиканского конкурса буктрейлеров «Книга с экрана»

16.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Подведены итоги областного этапа республиканского конкурса буктрейлеров «Книга с экрана»

Победителями областного этапа республиканского конкурса буктрейлеров «Книга с экрана» стали:

Маныкина Ирина, Борисовский район, «В списках не значился» Б.Васильев

Гриневич Евгения и Вишневская Вероника, Вилейский район, «Аповесці» В.Быкаў

Дедюля Илья и Алексей, Дзержинский район, «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевой

Гончарова Диана, Крупский район, «А зори здесь тихие…» Б.Васильев

Хачатурова Юлия, Пуховичский район, «Вохмездие» Е.Мазаник

Грищенкова Анастасия, Слуцкий район, «Хатынская повесць» А.Адамовіч

Белова Светлана, Слуцкий район, «Живые и мертвые» К.Симонов

Якимович Дарья, Слуцкий район, «Знак бяды» В.Быкаў

Шаронов Тимофей, Солигорский район, «В списках не значился» Б.Васильев

Астапович Наталья, Червенский район, «Судьба человека» М.Шолохов

 
 
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Подведены итоги областного этапа республиканского конкурса буктрейлеров «Книга с экрана»
 
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