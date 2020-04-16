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В Столинском районе 17-летний парень продал чужую лодку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Столинском районе молодой человек продал лодку местного жителя.
Как
В ходе расследования выяснилось, что к исчезновению лодки причастен 17-летний житель Столина. Несовершеннолетний проходил мимо и увидел судно. Парень сфотографировал его и опубликовал на одном из сайтов предложение о продаже.
Через некоторое время нашлись покупатели. Молодой человек хотел продать лодку за 300 рублей, но в ходе торгов продавец и покупатели сошлись на половине от оговоренной суммы. Оплатив покупку, новые хозяева увезли её.
Отмечается, заявитель не сразу пошёл в милицию. Сначала пенсионер спросил у юноши, не видел ли тот его лодку. Парень ответил, что не знает.
Похищенное имущество возвращено хозяину, действиям молодого человека дана правовая оценка.
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Новости Беларуси. В Столинском районе молодой человек продал лодку местного жителя. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в милицию обратился 79-летний...
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