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Уроки онлайн. Областной институт развития образования создал виртуальную школу

16.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Институт с помощью учителей всей области создал виртуальную школу, Здесь представлен материал для обучения по всем школьным предметам с 5 по 11 классы. Это и видеоуроки, и литература по изучаемой теме, и дополнительные материалы, практические части.

Уроки онлайн. Областной институт развития образования создал виртуальную школу

– Вся эта информация была собрана благодаря оперативной работе лучших педагогов Гродненского региона и согласована методистами института, – отметили в ГрОИРО и добавили, что областным институтом развития образования проводится большая работа по организации удаленного обучения учащихся: создаются порталы с видеоуроками от лучших педагогов, обеспечивается доступность информации на интернет-платформах. – Кроме того, на протяжении нескольких недель педагоги Гродненщины участвуют в вебинарах и онлайн-семинарах, где узнают о способах и принципах организации дистанционного обучения.

Виртуальная школа – это хорошая возможность получать необходимые знания не выходя из дома. Работа портала предназначена как для педагогов, так и для школьников. Путем несложных манипуляций ребята могут изучать учебный материал самостоятельно, при необходимости – скачивать и возвращаться к нему, а также закреплять полученные знания в блоке контроля знаний.

В ГрОИРО также добавили, что информация в виртуальной школе будет ежедневно дополняться и совершенствоваться. Следить за актуальными новостями можно на сайте института и официальных страничках учреждения в социальных сетях.

Посетить виртуальную школу можно по ссылке nov.groiro.by.

#наука #школа
Екатерина МОТЕВИЧ

 
Теги: Новости
 
 
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Институт с помощью учителей всей области создал виртуальную школу, Здесь представлен материал для обучения по всем школьным предметам с 5
 
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