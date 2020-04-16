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Ни один санаторий в Беларуси не закрыт на карантин
Источник материала: ОНТ
Среди белорусских здравниц нет закрытых на карантин. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».
Для предотвращения проникновения инфекции в санатории был принят ряд ограничительных мер:
Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты (включая спецсредства для медработников), в том числе и для противоэпидемических мероприятий. Ежедневно проводится уборка с применением дезинфицирующих средств. Везде есть санитайзеры. Проводится дополнительное кварцевание помещений для лечебных процедур.
Также все санатории отменили массовые мероприятия: экскурсии, концерты, дискотеки. Режим питания организован в несколько смен, с особой рассадкой отдыхающий. Метод социального дистанцирования соблюдается и при занятиях ЛФК, в бассейне. Увеличены интервалы при проведении процедур для проведения санобработки, разобщены группы. Из-за того, что в саунах высокая температура (там вирус погибает), ограничений по их посещению нет.
Фото: санаторий «Ружанский»
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Среди белорусских здравниц нет закрытых на карантин. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения...
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