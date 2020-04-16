Ни один санаторий в Беларуси не закрыт на карантин

Источник материала: ОНТ

Среди белорусских здравниц нет закрытых на карантин. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».

Для предотвращения проникновения инфекции в санатории был принят ряд ограничительных мер:

Полностью прекращено направление людей пожилого возраста – это неработающие пенсионеры и инвалиды. На входе на территорию санатория проводится термометрия. Осуществляется первичный сбор эпиданамнеза с последующим осмотром врача на наличие признаков заболевания.

Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты (включая спецсредства для медработников), в том числе и для противоэпидемических мероприятий. Ежедневно проводится уборка с применением дезинфицирующих средств. Везде есть санитайзеры. Проводится дополнительное кварцевание помещений для лечебных процедур.

Также все санатории отменили массовые мероприятия: экскурсии, концерты, дискотеки. Режим питания организован в несколько смен, с особой рассадкой отдыхающий. Метод социального дистанцирования соблюдается и при занятиях ЛФК, в бассейне. Увеличены интервалы при проведении процедур для проведения санобработки, разобщены группы. Из-за того, что в саунах высокая температура (там вирус погибает), ограничений по их посещению нет.

Фото: санаторий «Ружанский»

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