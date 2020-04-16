Белорус Алексей Протас получил приз WHL за джентльменское поведение

Источник материала: ОНТ

Белорусский нападающий Алексей Протас получил приз за джентльменское поведение по итогам сезона в Восточной конференции юниорской Западной хоккейной лиги.

Кроме того, форвард номинирован на аналогичный приз во всей лиге, обладатель которого станет известен в мае. В этом сезоне Алексей Протас набрал 80 бомбардирских баллов в 58 матчах, при этом заработав всего 8 штрафных минут. Белорус стал самым дисциплинированным игроком среди 50 лучших бомбардиров лиги. Ранее Протас был включён в звёздную пятёрку лучших игроков Восточной конференции.

Фото: twitter.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram