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Белорус Алексей Протас получил приз WHL за джентльменское поведение
Источник материала: ОНТ
Белорусский нападающий Алексей Протас получил приз за джентльменское поведение по итогам сезона в Восточной конференции юниорской Западной хоккейной лиги.
Кроме того, форвард номинирован на аналогичный приз во всей лиге, обладатель которого станет известен в мае. В этом сезоне Алексей Протас набрал 80 бомбардирских баллов в 58 матчах, при этом заработав всего 8 штрафных минут. Белорус стал самым дисциплинированным игроком среди 50 лучших бомбардиров лиги. Ранее Протас был включён в звёздную пятёрку лучших игроков Восточной конференции.
Фото: twitter.com
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Белорусский нападающий Алексей Протас получил приз за джентльменское поведение по итогам сезона в Восточной конференции юниорской Западной хоккейной лиги. Кроме...
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