Через «ВКонтакте» и «Одноклассники». В Гродненской области новая волна хищений денег с банковских карточек

Следственными подразделениями области практически ежедневно фиксируются факты хищения денежных средств путем использования компьютерной техники. Чаще всего злоумышленники используют социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», и действуют по следующей схеме. Они осуществляет несанкционированный доступ к электронной странице одного из пользователей социальной сети, нередко блокируя к ней доступ владельцу. После этого, с указанной страницы от имени её владельца производят рассылку писем другим пользователям этой же социальной сети, находящихся в статусе «друзья», с просьбой предоставить под различными предлогами реквизиты банковских пластиковых карточек (БПК). Далее вступают в переписку с откликнувшимися пользователями по вопросу получения реквизитов карт (полный ее номер, срок действия, трехзначный CVV-код, изображенный на оборотной стороне карточки, сеансовых паролей и других дополнительных кодов), и,переданными реквизитами, совершают с их использованием хищение денежных средств с карт-счета потерпевшего.

Так, к примеру, 63-летняя жительница областного центра в социальной сети «Одноклассники»в апреле текущего года от своей подруги получила сообщение о проведении одним из банков акции. Согласно которой все клиенты банка могут получить 150 рублей, а также 20% от суммы, имеющейся на счете. Подруга предложила поучаствовать женщине в данной акции, для чего ей были необходимы реквизиты карты пенсионерки (номер, CVV-код), а также номер мобильного телефона. Передав все реквизиты, женщина ожидала пополнения счета, а получила сообщение о блокировке ее карты. После чего сама позвонила в банк, где ей сообщили о списании с ее счета более 1300 рублей. Как выяснилось позже, знакомая женщины подобных сообщений ей не отправляла.

В похожую ситуацию попал житель Свислочи. В социальной сети «ВКонтакте» в феврале 2020 года ему написала знакомая, которая просила помощи в переводе денежных средств. Сообщив реквизиты своей БПК, на счет парня пришло 100 рублей, которые он в последующем переслал на указанные реквизиты. Именно в тот момент злоумышленник завладел реквизитами карты, однако преступные действия в отношении 24-летнего парня совершил 13 апреля текущего года, когда с его карт-счета было похищено без малого 600 рублей.

В конце прошлого года также участились случаи, когда неизвестные, представляясь сотрудниками банка пытались у граждан выведать личную информацию.Держателю банковской карточки следует помнить, что сотрудник банковского учреждения никогда не будет получать информацию у клиента о полных реквизитах БПК, тем более посредством телефонного звонка (исключение может составлять случай обращения самого держателя БПК путем звонка в банк, для чего сотрудник банка для удостоверения личности может уточнить только последние цифры номера карточки и секретное слово). В текущем году также продолжают регистрироваться аналогичные случаи хищения.

Так, 13 апреля текущего года 29-летнему жителю Сморгонского района поступил звонок. Звонивший мужчина представился сотрудником банка, пояснил, что с карт-счета происходит списание крупной суммы денег и уточнил осуществлял ли владелец карты данную операцию. Когда держатель карты пояснил, что подобных операций он не производил, ему предложили заблокировать карту, для чего на его телефон будут отправлены смс-коды, которые необходимо сообщить работнику банка. Осуществив все требуемые операции с двух банковских карт мужчины было похищено более 1200 рублей.

В этот же день в областном центре с кредитной карты 46-летнего мужчины было похищено более 2800 рублей. Гродненцу поступил звонок. Звонивший также представился сотрудником банка, при этом назвал последние цифры картымужчины, а также сумму, имеющуюся на счете. В ходе телефонного разговора злоумышленник получил остальные цифры номера карты, а также трехзначный код. После чего и прошло списание денежных средств.

По всем указанным фактам следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 212 Уголовного кодекса (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации). Следователями проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление виновных лиц.

Чтобы обезопасить держателей БПК Следственный комитет рекомендует:

1. не хранить реквизиты БПК в открытом доступе, в том числе в виде фотографий, не передавать БПК третьим лицам;

2. ни под каким предлогом никому не сообщить полные реквизиты БПК, содержащие сведения о защитном коде (трех цифрах с оборотной стороны карточки) и о поступающих из банковских учреждений кодах подтверждения на мобильный телефон либо иное устройство (как показывает практика, несоблюдение именно данного требования является основной причиной и условием совершения преступлений по большинству уголовных дел о хищениях с карт-счетов);

3. при поступлении сообщений от знакомых с просьбой совершения финансовых операций, необходимо обязательно удостовериться в личности такого лица с использованием других каналов связи (личная встреча, телефонный звонок, звонок посредством интернет-мессенджера, либо в крайнем случае путем идентификации личности собеседника путем контрольных вопросов, ответы на которые не могут быть известны третьим лицам);

4. по возможности, необходимо использовать отдельную БПК для осуществления платежей в сети Интернет; включить функцию SMS-информирования о совершении расходных транзакций;

5. в случае отсутствия необходимости расчета посредством сети Интернет, необходимо обратиться в банк для установки соответствующих ограничений;

6. в случае получения информации о несанкционированном доступе к карт-счету либо установления факта необоснованного списания денежных средств, незамедлительно принимайте меры к блокировке БПК путем обращения в службу поддержки банка по телефону либо через интернет-банкинг.