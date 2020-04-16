Имидж. Надежность. Предприимчивость

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Каждая весна по-своему новая, но это всегда время планов и благодатной надежды. С ней и выходят в поле хлеборобы и судят о прожитом дне по тому, что посеяно.Ведь почти вся растениеводческая отрасль хозяйства работает на обеспечение кормами огромного поголовья свиней (на 1.04 – 119 470 голов) и КРС (16 659). И с кормового поля начинается экономика хозяйства.

О весенних буднях – в беседе с генеральным директором ОАО «Беловежский» Александром ДУНЬКОВИЧЕМ.

– Как сегодня оцениваете состояние озимых посевов и яровых?

– Уже можно сказать, что перезимовали хорошо, в том числе и озимый рапс. Ни одна культура не погибла. С ранними яровыми чуть сложнее, ибо сев их завершили 22 марта, но они все еще не взошли – низкие температуры ночью сдерживают их. Однако, это неплохо – с приходом тепла ждем дружных всходов.

– Климатической зимы не было, весна без дождей. Как «ловите» влагу в почве?

– Во-первых, взяли на вооружение подзабытую «дедовскую» технологию минимальной обработки почвы. Купили шлейф соответствующей техники, и теперь в приоритете безотвальная пахота, неглубокая вспашка, пласт не переворачивается – таким образом сохраняется верхний плодородный слой почвы, не испаряется влага, не уничтожаются полезные микроорганизмы. Этот способ пахоты использовали уже прошлой осенью. Во-вторых, в ранние сроки проведена весенняя культивация широкозахватными агрегатами. Благодаря этим мерам почвенная влага на полях есть.

– Часто обращаетесь за советами к ученым или, наоборот, они предлагают хозяйству свои ноу-хау?

– С учеными сотрудничаем очень плотно. Они дают нам не разовые идеи, а ведут хозяйство, скажем, по растениеводству. Условия не только в регионах разные – вредители, сорняки, минеральный состав почв отличаются даже на разных полях хозяйст­ва. Ученые работают с каждой культурой, корректируют нашу работу, убирают наши сомнения. Проводим и свои опыты: нам интересны, например, гибридная рожь и яровая остистая пшеница в условиях недостатка влаги.

В животноводстве сотрудничаем и с лабораториями, что помогает к поголовью каждого стада подходить индивидуально. Все это развивает наших специалис­тов – нельзя «зашиваться» только в своем хозяйстве, набивать шишки в то время, когда есть уже оправдавшие себя сорта, препараты, технологии.

– Какую долю занимают корма в себестоимости производства мяса и молока?

– Если речь о свинине, то это – около 70%, если о молоке, – 50%. А дальше можно раскладывать по составляющим: травянистые корма, концентраты и т.д. Поскольку свиное стадо кормим только концентратами, то себестоимость мяса наполовину зависит от себестоимости зерна. А здесь и вопрос: будет ли это зерно свое или докупленное? В этой разнице и есть наш резерв. Чтобы было мясо дешевле, надо иметь свои 70 тысяч тонн зерна. А у нас не только свинокомплекс – поэтому еще необходимы 70 тысяч тонн сенажа и столько же силоса. Если все это будем иметь, то год сложится удачно.

– Каким культурам отдаете предпочтение в вашем «новом» отделении – в Новоселках?

– Речь ведем о соблюдении севооборота, как и во всех других отделениях. Очень много сделали здесь в прошлом году на посевах многолетних и однолетних трав. Особое внимание – кукурузе. Делаем ставку на кормовую базу. В то же время не сокращены площади под рапсом, сахарной свеклой. Уменьшилось картофельное поле, но только потому, что решили посадить картофель лишь с целью создать свой семенной фонд.

– Какие перемены ожидают там животноводческие фермы?

– Прежде всего – наведение порядка. А в целом в хозяйстве тенденция к укрупнению объектов, которые имеем. Это дает возможность работать по-новому во всех смыслах. В наших планах – стро­ительст­во современной фермы в Волчине на 1 тысячу голов дойного стада. Это совсем другие условия для работающих там людей, для содержания животных.

– Это правда, что своих специалистов – главных и среднего звена – держите в ежовых рукавицах?

– У меня нет таких рукавиц, не приобретал их. Основной стимул специалистов – их зарплата. Поэтому к окладу предусмотрены премиальные выплаты до 200%, что зависит от показателей по каждому из конкретных заданий. Они доводятся ежемесячно, соответственно – и контроль; и не сделать то, что было поручено, – своего рода чрезвычайное происшествие…

– Ваш коллектив всегда в поиске свежих идей. Какая следующая?

– Идей много, но озвучивать их не очень люблю – примета плохая, предпочитаю, чтобы до поры оставались корпоративными сек­ретами. К ним не относится строительство новых ферм; всерьез задумываемся над реконструкцией комбикормового завода, чтобы расширить его мощности вдвое; хорошо бы заняться нашим мясокомбинатом, который требует модернизации… Идеями фонтанируют наши специалисты, они знают, что толковые задумки всегда встретят понимание.

– Какие проблемы выделяете сегодня как наиболее ост­рые для хозяйства?

– Все заметнее климатические перемены – это очень болезненная тема. Теперь закрыты границы, и значительная доля продукции предприятий, что ранее отправлялась за пределы Беларуси, сегодня оседает на внутреннем рынке. Появляются проблемы с реализацией мяса, да и цена начинает снижаться – в то же время расходы наши остаются прежними, а то и увеличиваются. К тому же немалая импортная составляющая в экономике хозяйства…

В целом беспроблемный период хозяйствования сложно припомнить. Надеемся, минует и этот.

Галина НОВИК

Фото Анастасии ЯНКИНОЙ