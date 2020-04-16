Лукашенко поднял вопрос об амнистии коррупционеров и осужденных за наркопреступления

Источник материала: Ежедневник

фото: sozh.info

16 апреля президент провел совещание по вопросам амнистии, которая планируется в канун 75-летия победы в Великой отечественной войне.

Как пояснил президент, в этом году перечень подпадающих под амнистию лиц расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составах организованных групп и осужденные за коррупцию. Для этих категорий срок отбывания наказания планируется сократить на год.



"По коррупционерам отдельный список мне на стол. А то мы повыпускаем друзей и родственников некоторых чиновников. Я внимательно посмотрю, за какие преступления они осуждены и стоит ли вообще, не то что отпускать, а сокращать им срок", - отметил при этом Лукашенко.

Что касается несовершеннолетних, то, как признал глава государства, ответственность за молодежь лежит в том числе на взрослых: «Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы". "Если мы и будем принимать решение по таким людям, мы договаривались: на поруки, забирай его. Не дай бог мы снова его заметим в этих делах… - сказал Александр Лукашенко. - Наша задача - обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц".



При этом Лукашенко предостерег от снисхождения к закоренелым сбытчикам наркотиков. Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства, подчеркнул президент. «Бывает, оступился человек, но осознал тяжесть своего преступления. Если родственники за него или прежде всего родители поручаются, рассмотрим их просьбы. Под их личную ответственность сможем предоставить шанс начать все с чистого листа. Будем наблюдать за ними. И не дай бог они снова вернутся к своему промыслу или будут употреблять наркотики - естественно, место будет их там (в местах лишения свободы. - Прим.) на долгую перспективу", - пояснил Лукашенко.



Президент подчеркнул, что амнистия предпринимается не ради разгрузки мест заключения. «Нам нечего разгружаться. У нас к уровню советских времен в два-три раза сократилась численность заключенных. Тем более мы не должны идти на поводу стихийно созданных групп наподобие "Матерей 328". Работа должна вестись в штатном режиме. Поэтому мы еще раз должны все взвесить и окончательно определиться с подходами", - поручил президент.