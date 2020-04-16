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Лукашенко поднял вопрос об амнистии коррупционеров и осужденных за наркопреступления
16.04.2020 14:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sozh.info
16 апреля президент провел совещание по вопросам амнистии, которая планируется в канун 75-летия победы в Великой отечественной войне.
Как пояснил президент, в этом году перечень подпадающих под амнистию лиц расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составах организованных групп и осужденные за коррупцию. Для этих категорий срок отбывания наказания планируется сократить на год.
Что касается несовершеннолетних, то, как признал глава государства, ответственность за молодежь лежит в том числе на взрослых: «Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы". "Если мы и будем принимать решение по таким людям, мы договаривались: на поруки, забирай его. Не дай бог мы снова его заметим в этих делах… - сказал Александр Лукашенко. - Наша задача - обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц".
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16 апреля президент провел совещание по вопросам амнистии, которая планируется в канун 75-летия победы в Великой отечественной войне.
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