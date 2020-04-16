Для владельцев частных домов ввели льготы по электричеству. Что нужно сделать, чтобы ими воспользоваться

Источник материала: Tut.by

Для владельцев частных домов президентским указом ввели льготы на электроэнергию для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Им будут частично возмещать затраты на проведение электроснабжения. Власти также намерены ввести изменения ввели для тех, кто проводит газ. В Минэнерго пояснили , кто сможет воспользоваться преференциями, а кто — нет.



Снимок носит иллюстративный характер. Изображение: pixabay.com

Какую сумму и кто возместит

Часть потраченных денег на проводку электроснабжения для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи будут возмещать за счет средств местных бюджетов. Сумма возмещения составляет 20% от стоимости выполненных работ. Но она не может превышать 40 базовых величин (1080 рублей). То есть если работы затянут больше 5400 рублей, то рассчитывать на возмещение больше 1080 рублей не приходится.

«Возмещение части расходов производится гражданам только после выполнения работ и представления ими в исполком необходимых документов (акт выполненных работ по договору со специализированной организацией, документы, подтверждающие приобретение оборудования и материалов), — уточняют в Минэнерго. — Для возможности получения возмещения части расходов граждане должны быть включены исполкомами в отдельные списки».

Под какие конкретно работы можно получить льготы?

В Минэнерго уточняют, что под работами по электроснабжению понимается строительство, в том числе проектирование, ответвлений от линий электропередачи до ввода в жилой дом, внутридомовых систем электроснабжения, приобретение оборудования и материалов, необходимых для использования электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Это в том числе электрические конвектор, котел, водонагреватель, электроплита, щиток электрический с устройством защитного отключения и автоматическими выключателями, прибор учета, кабель электрический, короб ПВХ для электропроводки.

А если у меня несколько домов? Скидку можно получить несколько раз?

— Эту льготу предоставляют только один раз собственнику дома. Если у него несколько домов, то нужно определиться, в каком из них совершать работы по электроснабжению со скидкой.

Кто не сможет получить скидку?

Помощь не получат те, у кого жилой дом оборудован централизованным газоснабжением или теплоснабжением, а также те, у кого жилой дом расположен в зонах с правом на отселение и в зонах последующего отселения.

Не предусмотрена скидка также в тех случаях, если местные власти примут решение о переводе эксплуатируемого жилищного фонда с централизованного

теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное при оптимизации схем

теплоснабжения населенных пунктов.

Льготу также не предоставят тем, кто раньше проводил газ в дом с привлечением бюджетных средств или льготных кредитов от «Беларусбанк».

Какие изменения ввели для тех, кто проводит газ

Некоторые изменения ввели для тех, кто решил провести в дом газ. Правительство должно утвердить единый порядок возмещения части потраченных денег на подключение новых потребителей природного газа к построенным за их счет газопроводам. «Сейчас возмещение средств осуществляется в соответствии с подходами, принятыми облисполкомами и Минским горисполкомом. При этом применяемые формулы по расчету частичного возмещения затрат в регионах отличаются, что при одинаковых капитальных вложениях в газопроводы приводит к различным суммам возмещаемых средств», — поясняют в Минэнерго.

Для этого власти внесли изменения в президентский указ от 2 июня 2006 г. № 368 «О мерах по регулированию отношений при газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан».

Правительство должно в течение трех месяцев определить порядок возмещения части расходов на электроснабжение, а также порядок возмещения части денег при подключении новых потребителей природного газа к построенным за счет средств этих граждан газопроводам.

Зачем ввели дополнительные льготы?

В Минэнерго поясняют, что президентский указ приняли, чтобы стимулировать владельцев существующих индивидуальных жилых домов использовать электроэнергию для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. «А также повысить комфортность проживания граждан, в первую очередь, в сельских населенных пунктах, где нет природного газа и централизованного теплоснабжения», — уточняют в ведомстве.

Указом предусматривается возмещение гражданам Республики Беларусь, являющимся собственниками индивидуальных жилых домов, за счет средств местных бюджетов части расходов, понесенных на выполнение работ по электроснабжению жилых домов для целей отопления, горячего водоснабжениям и пищеприготовления.