Украина и ДНР обменялись пленными под Горловкой

Источник материала: СТВ

Первый с начала 2020 года обмен пленными провели Украина и Самопровозглашенная Донецкая народная Республика. Это произошло под Горловкой в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Киев передал 10 человек, ДНР в свою очередь вернула 9 граждан. За процессом обмена наблюдали представители ОБСЕ. Учитывая карантин, после возвращения освобожденные украинцы направятся на обсервацию.





Взаимное освобождение происходит в рамках формата «всех на всех». Он выработан в ходе встреч контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.



