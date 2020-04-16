5 отличных идей, как скрыть отросший гель-лак дома, не снимая его

Источник материала: ОНТ

Когда нет возможности посетить своего нэйл-мастера, а ногти уже заметно отросли, можно попробовать самостоятельно дома скрыть отросшие миллиметры. Вот 5 простых идей маникюра.

1.Можно наклеить на отросший участок небольшие стразы. В минималистичном варианте – один по центру, а при более смелом варианте – стразы могут заполнить все пространство у кутикулы. Главное – зафиксировать сверху камушки прозрачным лаком.





2. Для тех, у кого однотонный маникюр, отлично подойдет следующий вариант. Нужно провести на каждом ногте от его основания до кончика ровную линию с помощью фломастера или лака другого оттенка. В идеале линии лучше вырезать из переводных татуировок, а затем сверху покрыть бесцветным лаком.





3. Ещё один отличный вариант – голографические «листы» у основания ногтя. Сначала нужно покрыть ноготь прозрачным лаком, и, не дожидаясь пока он высохнет, с помощью пинцета аккуратно расположить аппликации по границе гель-лака. Сверху нужно снова покрыть ногти прозрачным слоем.





4. Еще один вариант аппликаций около основания ногтя – фольга. Для этого понадобится специальная фольга для ногтей. Ее нужно расположить у кутикулы с помощью пинцета и слегка вбить пальцами.





5. Еще один простой вариант – лунный маникюр. Отросшие участки нужно просто аккуратно заполнить блестящим лаком. Чтобы избежать попадания на накрашенную часть, можно использовать наклейки у отросшего края ногтя, которые не позволят выходить на лишние участки. И не забудьте сверху снова покрыть все бесцветным лаком.





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