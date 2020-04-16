Под Новополоцком пьяный пассажир пытался задушить таксиста ремнем безопасности

Источник материала: Tut.by

Пьяный пассажир напал на таксиста под Новополоцком, сообщает портал gorod214.by со ссылкой на заместителя прокурора Полоцкого района Елену Гришаеву.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Происшествие случилось еще в феврале. Мужчина приехал с заработков и выпивал с друзьями. Домой он решил поехать на такси.

По словам водителя, сначала пассажир вел себя спокойно, но в какой-то момент неожиданно накинул ремень безопасности на его шею и стал душить со словами: «Теперь я тебя не отпущу».

Таксист остановил машину, подал звуковой сигнал, а также просунул руку под ремень безопасности и оказал сопротивление. На звук прибежал охранник из находившегося рядом магазина, но нападавший скрылся и спрятался в грузовом автомобиле на территории торгового предприятия, где его задержали милиционеры.

Протрезвев, мужчина ничего не помнил, причину нападения на таксиста пояснить не мог. Утверждал, что не собирался причинить какой-либо вред жизни или здоровью водителя, деньги на оплату услуги у него также были в достаточном количестве.

Уголовное дело за особо злостное хулиганство после изучения прокуратурой направили в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.