Разве можно их прогнать? 10 безумно милых фото питомцев, которые мешают работать дома

Источник материала: ОНТ

У тех, у кого на время пандемии дом стал офисом, появились новые проблемы. Это домашние питомцы, которые ревностно относятся к хозяевам, не уделяющим им внимания каждую секунду. Мы собрали самые смешные и милые фото из соцсетей, где домашние питомцы мешают работать и учиться из дома.











































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