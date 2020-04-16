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Разве можно их прогнать? 10 безумно милых фото питомцев, которые мешают работать дома
Источник материала: ОНТ
У тех, у кого на время пандемии дом стал офисом, появились новые проблемы. Это домашние питомцы, которые ревностно относятся к хозяевам, не уделяющим им внимания каждую секунду. Мы собрали самые смешные и милые фото из соцсетей, где домашние питомцы мешают работать и учиться из дома.
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У тех, у кого на время пандемии дом стал офисом, появились новые проблемы. Это домашние питомцы, которые ревностно относятся к хозяевам, не уделяющим им внимания...
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