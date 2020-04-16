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Разве можно их прогнать? 10 безумно милых фото питомцев, которые мешают работать дома

16.04.2020 15:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Разве можно их прогнать? 10 безумно милых фото питомцев, которые мешают работать дома

У тех, у кого на время пандемии дом стал офисом, появились новые проблемы. Это домашние питомцы, которые ревностно относятся к хозяевам, не уделяющим им внимания каждую секунду. Мы собрали самые смешные и милые фото из соцсетей, где домашние питомцы мешают работать и учиться из дома. 












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У тех, у кого на время пандемии дом стал офисом, появились новые проблемы. Это домашние питомцы, которые ревностно относятся к хозяевам, не уделяющим им внимания...
 
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