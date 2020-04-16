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В Минске началось строительство Национального детского технопарка

16.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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В Минске началось строительство Национального детского технопарка, который станет для учащихся комплексом, удобным для учебы, труда и отдыха.

"Идея Национального детского технопарка построена на принципе сочетания в едином комплексе удобной среды для учебы, труда и получения технических навыков, а также проживания и отдыха с обеспечением культурного и спортивного досуга. Его главная цель - реализация новых образовательных программ, программ дополнительного образования одаренных детей и молодежи, которые будут направлены на выявление и развитие у учащихся способностей к научно-исследовательской работе, изобретательству и рационализаторству. Программы будут реализовываться как в очной, так и в дистанционной заочной форме", - сказал Сергей Сачко.

Если говорить о возрасте, то преимущественно в технопарке будут проходить обучение учащиеся 9-11-х классов в группах от 7 до 10 человек. Смена будет до 24 дней с последующей самостоятельной работой учащихся и ее сопровождением преподавателями технопарка с использованием дистанционных технологий. Комплектование педагогического состава будет осуществляться из числа высококвалифицированных педагогов.

На данный момент начата реконструкция учебно-лабораторного корпуса технопарка. Кроме этого, планируется строительство общеобразовательной школы на 750 мест и общежития на 300 мест. "Что касается строительства школы, то в настоящее время выполнен проект, ведутся работы по устройству котлована и свайного поля. Под общежитие определен участок, выполнены предпроектные работы. Проект также предусматривает административные, жилые помещения, спортивный и актовый залы, помещения общественного питания", - отметил директор центра.


БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске началось строительство Национального детского технопарка, который станет для учащихся комплексом, удобным для учебы, труда и отдыха. "Идея...
 
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