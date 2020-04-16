В Гродно пройдут онлайн-турниры по Counter Strike и Dota 2

Источник материала: Вороновская газета

Гродно пройдут онлайн-турниры по Counter Strike и Dota 2" width="600" height="347">



В этом году одним из центров киберспортивной жизни станет и Гродно. Клуб Skynet организует онлайн-турниры по двум самым популярным играм: Counter Strike: GlobalOffensive и Dota 2.

Принять участие в турнире SkynetG4 Cup могут все желающие: от начинающих геймеров до асов киберигр. Участие в турнирах бесплатное. Кроме того, победителей ожидают призовые, а также подарки от спонсоров.

Первый турнир по CS:GO состоится 18-19 апреля в 17.00. Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке до 18 апреля 16:50. Первые игры — от 1/16 до 1/4 финала начнутся 18 апреля, а на следующий день состоится полуфинал и финал. Еще одна серия игр пройдет по аналогичной схеме 2-3 мая.

Турнир по Dota 2 состоится 25-26 апреля. Регистрация на него уже доступна по ссылке и продлится до 14.00 23 апреля. Второй турнир пройдет 9-10 мая.

– Киберспорт уже давно развивается и становится все более популярным, – рассказывают организаторы. – Во время таких турниров находятся перспективные игроки, а также новых таланты.

Участников, занявших призовые места, ожидает денежный приз. Награда за первое место (на команду) составит 250 рублей. Второе место – 150 рублей. А две команды, выбывшие на этапе полуфинала, получат поощрительный приз в размере 50 рублей каждая.

Все игры по обеим дисциплинам SkynetG4 Cup будут транслироваться в эфире видеосервиса в разделе «Киберспорт». Следить за новостями можно и на сайте voka.tv, а также в официальной группе VOKA Gaming в VK и компьютерного клуба.

https://grodnonews.by/