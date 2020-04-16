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В Гродно пройдут онлайн-турниры по Counter Strike и Dota 2
16.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродно пройдут онлайн-турниры по Counter Strike и Dota 2" width="600" height="347">
В этом году одним из центров киберспортивной жизни станет и Гродно. Клуб Skynet организует онлайн-турниры по двум самым популярным играм: Counter Strike: GlobalOffensive и Dota 2.
Принять участие в турнире SkynetG4 Cup могут все желающие: от начинающих геймеров до асов киберигр. Участие в турнирах бесплатное. Кроме того, победителей ожидают призовые, а также подарки от спонсоров.
Первый турнир по CS:GO состоится 18-19 апреля в 17.00. Зарегистрироваться на турнир можно
Турнир по Dota 2 состоится 25-26 апреля. Регистрация на него уже доступна
– Киберспорт уже давно развивается и становится все более популярным, – рассказывают организаторы. – Во время таких турниров находятся перспективные игроки, а также новых таланты.
Участников, занявших призовые места, ожидает денежный приз. Награда за первое место (на команду) составит 250 рублей. Второе место – 150 рублей. А две команды, выбывшие на этапе полуфинала, получат поощрительный приз в размере 50 рублей каждая.
Все игры по обеим дисциплинам SkynetG4 Cup будут транслироваться в эфире видеосервиса в разделе «Киберспорт». Следить за новостями можно и на сайте voka.tv, а также в официальной группе VOKA Gaming в VK и компьютерного клуба.
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В этом году одним из центров киберспортивной жизни станет и Гродно. Клуб Skynet организует онлайн-турниры по двум самым популярным играм: Counter Strike: GlobalOffensive и Dota 2. ...
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