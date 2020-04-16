Мошенничества в сети Интернет. Какие преступные схемы наиболее распространены на Кобринщине

Источник материала: Кобринский вестник

В последние несколько лет глобальная компьютерная сеть Интернет становится все более привлекательным средством в руках злоумышленников для реализации различных преступных схем хищения денежных средств граждан, а также совершения иных преступлений.

Такая тенденция обусловлена многочисленной аудиторией пользователей указанной компьютерной сети, широким спектром возможностей для конспирации злоумышленника и сокрытия следов своей преступной деятельности, зачастую низкой компьютерной грамотностью многих пользователей.

Так, на территории г. Кобрина и Кобринского района зарегистрировано большое количество фактов, анализ которых позволят выделить несколько наиболее распространенных схем мошеннических действий преступников в сети Интернет.





Один из популярных способов мошенничества, основанных на злоупотреблении доверием граждан, связан с размещением объявлений о продаже товаров в социальных сетях, на Интернет-аукционах и торговых площадках. Как правило, мошенники привлекают граждан редкими товарами, заниженными ценами, дисконтными программами и иными выгодными предложениями, после чего требуют перечисления предоплаты путем перевода денежных средств на электронный кошелек, банковскую карту, абонентский номер.

Наиболее же распространенная схема мошенничества в сети Интернет на сегодняшний день заключается в следующем…

Злоумышленники, используя уязвимости систем безопасности социальных сетей либо просчеты самих пользователей (например, простой и часто используемый пароль) получают несанкционированный доступ к учетным записям граждан, а равно информации о их “друзьях” и “подписчиках”.

После этого преступник от имени “взломанного” пользователя обращается к его знакомым с просьбой о помощи, которая может выражаться как непосредственно в перечислении определенной суммы денежных средств на банковскую карту, электронный кошелек либо абонентский номер, так и в выполнении иных действий, на первый взгляд не влекущих за собою каких-либо рисков (например, указать свой абонентский номер и содержание приходящих на него SMS-сообщений, реквизиты банковской карты для ее пополнения и т.д.).

Как и в предыдущем примере преступники приводят вполне правдоподобные доводы, суть которых сводится к тому, что у данного пользователя закончились денежные средства на счету банковской карты или образовалась задолженность на балансе телефона., на который нужно перевести денежные средства. После чего он переведет их обратно.

Многие пользователи, получившие подобные сообщения, не задумываясь о последствиях, послушно выполнят просьбы злоумышленника. Жертвами такого вида мошенничества чаще всего становятся пользователи социальных сетей в возрасте 20-30 лет, т.е. лица, значительная часть общения которых с друзьями происходит on-line и поэтому подобные просьбы у них не вызывают никаких подозрений.

Учитывая приведенные примеры, пользователям сети Интернет следует придерживаться простых правил:

• ни при каких обстоятельствах не сообщать третьим лицам реквизиты своих банковских платежных карт, содержание SMS-сообщений операторов сотовой связи либо банков с кодовыми словами. В случае если имеются основания полагать, что Вашему близкому действительно требуется помощь, а просьба об этом поступила в ходе электронной переписки, уточните все необходимые обстоятельства в ходе телефонного разговора или при личной встрече. Если такая возможно отсутствует, задайте ему несколько вопросов, ответы на которые позволили бы судить о том, что от имени близкого с Вами общается посторонний человек;

• т.к. потенциально злоумышленники могут взломать и Вашу персональную страницу в социальных сетях, следует максимально обезопасить свой аккаунт, сменив пароль на более сложный и надежный, а также выполнить иные рекомендации службы технической поддержки;

• не “привязывайте” к своему аккаунту в социальной сети банковскую карту или Интернет-кошелек, тем более, если на них находятся крупные суммы денег;

• совершайте покупки в сети Интернет у продавцов, предоставляющих возможность оплаты товара только при его получении.

Соблюдение этих и иных правил уберегут Вас и Ваши денежные средства от злоумышленников.

Начальник ОУР Кобринского РОВД Сурма Н.Н.