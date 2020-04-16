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Белорусское приложение стало «продуктом дня» на Product Hunt. Оно мотивирует во сне

16.04.2020 16:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Приложение Hypnopedia, которое предназначено для повышения мотивации и улучшения психического здоровья пользователей, стало продуктом дня на Product Hunt. Об этом CEO компании-разработчика и кандидат медицинских наук Белорусского государственного медицинского университета Андрей Сокол сообщил у себя в Facebook.

Идея приложения построена на том, что мозг человека может воспринимать информацию во время сна. Как указано в App Store, мы проводим почти треть нашей жизни во сне. Это время считается пассивным отдыхом для мозга, когда он может обработать опыт, полученный накануне, и решить, что оставить в долговременной памяти и что забыть. Тем не менее, в течение этих восьми часов мозг может получать «подсказки» с помощью специальных коротких фраз для дальнейшей консолидации памяти.

«Основываясь на данных за последние 5−7 лет научных исследований в области сомнологии в Швейцарии и Франции, мы разработали приложение для отслеживания фаз сна и использования этого времени для повторения простых и мотивирующих утверждений или консолидирования другого „дневного опыта“ в так называемой промежуточной памяти. В этом случае происходит процесс реактивации памяти, и мозг лучше усваивает знакомую информацию», — говорится в описании.

Что за научные исследования?

На странице Андрея Сокола приведен список исследований, на которые он опирался

1. Responses to material presented during various levels of sleep

2. Boosting vocabulary learning by verbal cueing during sleep

3. Formation and suppression of acoustic memories during human sleep

4. Implicit Vocabulary Learning during Sleep Is Bound to Slow-Wave Peaks

5. Vocabulary learning benefits from REM after slow-wave sleep

6. Working Memory Is Partially Preserved during Sleep

7. Inducing Task-Relevant Responses to Speech in the Sleeping Brain

8. Sleepers track informative speech in a multitalker environment

9. Implicit memory for words heard during sleep

10. Self-Affirmations Provide a Broader Perspective on Self-Threat

11. Self-affirmation activates brain systems associated with self-related processing and reward and is reinforced by future orientation

12. Self-affirmation alters the brain’s response to health messages and subsequent behavior change

Как это должно работать? Пользователь перед сном устанавливает подходящую аффирмацию или короткую фразу, содержащую вербальную формулу, которая при многократном повторении закрепляет требуемый образ либо установку в подсознании человека. Затем смартфон, на котором установлено это приложение, синхронизируется с Apple Watch для сбора и обработки данных.

Алгоритм определяет оптимальную фазу сна, и в течение ночи устройство несколько раз воспроизводит выбранную фразу. Причем, как предполагают создатели, положительный эффект должен сохраниться и после пробуждения.

Кроме того, в приложении есть успокаивающие звуки и «умный» будильник, выбирающий лучшее время для пробуждения.

Приложение платное (в бесплатной версии есть только будильник) — оно стоит 9,99 доллара США в месяц.

 
 
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Идея приложения построена на том, что мозг человека может воспринимать информацию во время сна.
 
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