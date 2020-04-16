Белорусское приложение стало «продуктом дня» на Product Hunt. Оно мотивирует во сне

Источник материала: Tut.by

Приложение Hypnopedia, которое предназначено для повышения мотивации и улучшения психического здоровья пользователей, стало продуктом дня на Product Hunt . Об этом CEO компании-разработчика и кандидат медицинских наук Белорусского государственного медицинского университета Андрей Сокол сообщил у себя в Facebook.

Идея приложения построена на том, что мозг человека может воспринимать информацию во время сна. Как указано в App Store , мы проводим почти треть нашей жизни во сне. Это время считается пассивным отдыхом для мозга, когда он может обработать опыт, полученный накануне, и решить, что оставить в долговременной памяти и что забыть. Тем не менее, в течение этих восьми часов мозг может получать «подсказки» с помощью специальных коротких фраз для дальнейшей консолидации памяти.

«Основываясь на данных за последние 5−7 лет научных исследований в области сомнологии в Швейцарии и Франции, мы разработали приложение для отслеживания фаз сна и использования этого времени для повторения простых и мотивирующих утверждений или консолидирования другого „дневного опыта“ в так называемой промежуточной памяти. В этом случае происходит процесс реактивации памяти, и мозг лучше усваивает знакомую информацию», — говорится в описании.

Как это должно работать? Пользователь перед сном устанавливает подходящую аффирмацию или короткую фразу, содержащую вербальную формулу, которая при многократном повторении закрепляет требуемый образ либо установку в подсознании человека. Затем смартфон, на котором установлено это приложение, синхронизируется с Apple Watch для сбора и обработки данных.

Алгоритм определяет оптимальную фазу сна, и в течение ночи устройство несколько раз воспроизводит выбранную фразу. Причем, как предполагают создатели, положительный эффект должен сохраниться и после пробуждения.

Кроме того, в приложении есть успокаивающие звуки и «умный» будильник, выбирающий лучшее время для пробуждения.

Приложение платное (в бесплатной версии есть только будильник) — оно стоит 9,99 доллара США в месяц.