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Одноклассники запустили виртуальный спортзал с тренерами и диетологами

16.04.2020 16:24 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Cоциальная сеть Одноклассники запустила серию ежедневных тренировок в прямом эфире «Спортзал онлайн». Тренеры и диетологи будут с утра до вечера помогать пользователям поддерживать физическую активность и здоровье во время самоизоляции. Посетить виртуальный спортзал можно будет до 30 апреля 2020 года.

«Спортзал онлайн» будет проходить в виде прямых эфиров. Все занятия также можно будет смотреть в записи в группе «Спорт в ОК». Расписание будет регулярно обновляться.

Тренировки рассчитаны на людей с разным уровнем подготовки и запланированы в разное время. Утренние зарядки подготовлены для начинающих и не требуют никакого спортивного инвентаря. Дневные и вечерние тренировки представляют из себя функциональные занятия или табату, и могут потребовать коврик или гантели, которые можно будет заменить на подручные средства. Также ожидаются занятия по йоге, танцам.

Эфиры проведут популярные блогеры в ОК — авторы тематических марафонов и стримов на спортивную тематику. В частности, вести трансляции будут фитнес-тренеры Дмитрий Барков, Николай Юхимук, диетологи Ирина Ушакова, Роман и Мария Пысенко и другие.

Расписание прямых эфиров и вебинаров будут публиковаться в группе «Спорт в ОК». 

Кроме того, пользователей ОК ждут вебинары от блогеров диетологов и нутрициологов, которые расскажут, как правильно питаться на самоизоляции и как составить рацион с учетом нормы потребления белков, углеводов и жиров.

Чтобы пользователи ОК не скучали во время самоизоляции, социальная сеть ранее запустила афишу с интересными онлайн-событиями «Дома — это ОК», где собраны онлайн-концерты популярных исполнителей, подборки игр, блогерские марафоны и т.д. Кроме того, пользователи ОК могут прогуляться по виртуальным экскурсиям с аудиосопровождением в проекте «Мы в музей» или смотреть онлайн-постановки от известных театров: МХТ им. Чехова, Мариинского театра, «Геликон-Оперы» и других.

 
 
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Cоциальная сеть Одноклассники запустила серию ежедневных тренировок в прямом эфире «Спортзал онлайн». Тренеры и диетологи будут с утра до вечера помогать...
 
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