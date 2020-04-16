Спасибо медикам! life:) предоставит 1 500 минут во все сети и 150 ГБ каждому медицинскому работнику

Источник материала: Кобринский вестник

Оператор life:) искренне благодарит всех медиков Беларуси и стремится поддержать их. Чтобы работники медицинской сферы могли комфортно пользоваться связью, life:) начислит каждому 1 500 минут для звонков во все сети и 150 ГБ интернет-трафика.





― Таким образом мы выражаем свое уважение и благодарность медицинским работникам – врачам, медсестрам, санитарам, всем тем, кто каждый день неустанно помогает другим. Сегодня нагрузка на медицинских сотрудников всей страны возросла, при этом каждый из них работает искренне и от всего сердца. Мы в свою очередь стремимся внести свой посильный вклад и обеспечить для них возможность оставаться на связи и онлайн без дополнительных затрат, ― прокомментировал генеральный директор life:) Эрдал Яйла.

КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АКЦИЕЙ:

Все медицинские работники Беларуси. Бесплатные звонки и интернет-трафик будут начислены абонентам любого тарифного плана life:).

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

Чтобы получить 1 500 минут и 150 ГБ мобильного трафика, нужно отправить заявку на электронную почту med@life.com.by или в мессенджере Viber по номеру +375259099090.

или в мессенджере Viber по номеру +375259099090. В сообщении нужно указать ФИО, номер телефона, город и название медицинского учреждения, где вы работаете; а также приложить фотографию своего рабочего бейджа или удостоверения.

Заявки принимаются с 20 апреля по 20 июня. После проверки данных бонусные минуты для звонков и трафик будут начислены в течение трех рабочих дней. Использовать бонус можно в течение трех месяцев с момента его назначения. Минуты и интернет-трафик назначаются абонентам любого тарифа и действуют даже при неоплаченном тарифе. Трафик не ограничен по скорости и его можно раздавать на другие устройства.