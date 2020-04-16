Видимость - 5 метров. Гомельщину накрыла песчаная буря

Источник материала: Tut.by

В эти часы на Гомельщине бушует настоящая песчаная буря. Сильный порывистый ветер поднимает пыль высоко в небо. В итоге населенные пункты погружаются во тьму, а автомобилистам на трассах из-за нулевой видимости приходится съезжать на обочины и останавливаться.



Фото: сообщество во Вконтакте «Урицкое»

География редкого атмосферного явления, судя по фото и видео, которыми пользователи делятся в соцсетях, достаточно обширная — Брагин, Добруш, Мозырь, Светлогорск, Гомель.



Фото читательницы TUT.BY Варвары



Фото Юрия Ермакова

Пыльные бури обычно происходят, когда сильные ветры поднимают большое количество песка и пыли с сухих почв в атмосферу. Специалисты говорят о вреде таких явлений для человека и экологии.

Вместе с тем, синоптики предупреждают, что сегодня и завтра ветреная погода на Гомельщине сохранится.



Фото: t.me/Auto_Gomel