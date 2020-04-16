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Видимость - 5 метров. Гомельщину накрыла песчаная буря

16.04.2020 16:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти часы на Гомельщине бушует настоящая песчаная буря. Сильный порывистый ветер поднимает пыль высоко в небо. В итоге населенные пункты погружаются во тьму, а автомобилистам на трассах из-за нулевой видимости приходится съезжать на обочины и останавливаться.


Фото: сообщество во Вконтакте «Урицкое»

География редкого атмосферного явления, судя по фото и видео, которыми пользователи делятся в соцсетях, достаточно обширная — Брагин, Добруш, Мозырь, Светлогорск, Гомель.


Фото читательницы TUT.BY Варвары

Фото Юрия Ермакова

Пыльные бури обычно происходят, когда сильные ветры поднимают большое количество песка и пыли с сухих почв в атмосферу. Специалисты говорят о вреде таких явлений для человека и экологии.

Вместе с тем, синоптики предупреждают, что сегодня и завтра ветреная погода на Гомельщине сохранится.


Фото: t.me/Auto_Gomel

 
Теги: Гомель
 
 
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География редкого атмосферного явления, судя по фото и видео, которыми пользователи делятся в соцсетях, достаточно обширная - Брагин, Добруш, Мозырь, Светлогорск,...
 
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