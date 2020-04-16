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В Гродно кинотеатры уходят на каникулы, а театральные труппы - в отпуск
Источник материала: Tut.by
В Гродно театры и кинотеатры уходят на каникулы. Так, областной драмтеатр с этой недели отменил все спектакли, а с 22 апреля весь коллектив уходит в отпуск. Гродненские кинотеатры временно прекращают работать с понедельника, 20 апреля.
«Киноманы, вынуждены сообщить вам немного грустную новость. С 20 апреля кинотеатры города уходят на каникулы. Если вы хотели провести уютный вечер в кино, то самое время сделать это на этой неделе. Не скучайте, мы скоро вернемся», — такое сообщение размещено в
Гродненский драмтеатр также уходит на каникулы на следующей неделе — с 22 апреля у всех сотрудников — отпуск.
— Это связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией и теми рекомендациями, которые сегодня даются всем учреждениям культуры, —
Из отпуска театральный коллектив планирует выйти не раньше последних чисел мая, поэтому майский репертуар, по словам директора, также скорректируют: спектакли отменят либо перенесут. Сейчас в театре идут репетиции, труппа готовит репертуар на июнь. Параллельно с этим обновляют декорации. А пока драмтеатр предлагает зрителям посмотреть
Гродненский
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В Гродно театры и кинотеатры уходят на каникулы.
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