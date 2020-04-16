В Гродно кинотеатры уходят на каникулы, а театральные труппы - в отпуск

Источник материала: Tut.by

В Гродно театры и кинотеатры уходят на каникулы. Так, областной драмтеатр с этой недели отменил все спектакли, а с 22 апреля весь коллектив уходит в отпуск. Гродненские кинотеатры временно прекращают работать с понедельника, 20 апреля.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Киноманы, вынуждены сообщить вам немного грустную новость. С 20 апреля кинотеатры города уходят на каникулы. Если вы хотели провести уютный вечер в кино, то самое время сделать это на этой неделе. Не скучайте, мы скоро вернемся», — такое сообщение размещено в Instagram-аккаунте Гроднооблкиновидеопроката.

Гродненский драмтеатр также уходит на каникулы на следующей неделе — с 22 апреля у всех сотрудников — отпуск.

— Это связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией и теми рекомендациями, которые сегодня даются всем учреждениям культуры, — рассказал «Гродненской правде» директор Гродненского областного драматического театра Игорь Гедич. — Жители города стараются избегать большого скопления людей, а пока отказываются от посещения массовых культурных мероприятий. Это, разумеется, сказалось на количестве зрителей в зале. В то же время мы понимаем всю ответственность ситуации, поэтому приняли такое решение.

Из отпуска театральный коллектив планирует выйти не раньше последних чисел мая, поэтому майский репертуар, по словам директора, также скорректируют: спектакли отменят либо перенесут. Сейчас в театре идут репетиции, труппа готовит репертуар на июнь. Параллельно с этим обновляют декорации. А пока драмтеатр предлагает зрителям посмотреть спектакли в онлайн-режиме .

Гродненский театр кукол уходит в отпуск 23 апреля. Зрителей, которые купили билеты на моноспектакль «Пиковая дама», просят их вернуть в кассу до 22 апреля включительно. Пока кукольники будут временно не работать, они приглашают своих зрителей на онлайн-экскурсию по зданию кукольного театра.