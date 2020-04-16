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Музыкальный онлайн-марафон «Добро» в поддержку медиков проходит в Минске: подключиться может каждый

16.04.2020 16:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Музыкальный онлайн-марафон «Добро» в поддержку медиков проходит в Минске: подключиться может каждый

Уже более 6 часов в столице продолжается музыкальный онлайн-марафон «Добро» в поддержку белорусских медиков. Любой желающий может подключиться и перевести деньги на закупку самого необходимого. 

Нутеки, Анна Шаркунова, VAL, Кирилл Гуд, ведущий телеканала ОНТ Сергей Соболь, Homie – к благотворительной акции подключились около 20 известных групп и исполнителей. Площадкой для выступлений стал обычный склад, но музыкантам это не мешает. 10 часов, сменяя друг друга, они обещают петь о любви к людям и родине. И пусть те, кто сейчас на передовой борется за каждого человека вряд ли найдут минуту послушать, к трансляции подключились их семьи. 

Услышать музыкантов можно на сайте dobrolive.by, а также на YouTube и в социальных сетях. Чтобы подключиться к трансляции могли из любого уголка мира, выступления проходят под контролем команды режиссеров, звукорежиссеров, операторов и световиков. 

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Уже более 6 часов в столице продолжается музыкальный онлайн-марафон «Добро» в поддержку белорусских медиков. Любой желающий может подключиться и перевести деньги...
 
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