Музыкальный онлайн-марафон «Добро» в поддержку медиков проходит в Минске: подключиться может каждый

Источник материала: ОНТ

Уже более 6 часов в столице продолжается музыкальный онлайн-марафон «Добро» в поддержку белорусских медиков. Любой желающий может подключиться и перевести деньги на закупку самого необходимого.

Нутеки, Анна Шаркунова, VAL, Кирилл Гуд, ведущий телеканала ОНТ Сергей Соболь, Homie – к благотворительной акции подключились около 20 известных групп и исполнителей. Площадкой для выступлений стал обычный склад, но музыкантам это не мешает. 10 часов, сменяя друг друга, они обещают петь о любви к людям и родине. И пусть те, кто сейчас на передовой борется за каждого человека вряд ли найдут минуту послушать, к трансляции подключились их семьи.

Услышать музыкантов можно на сайте dobrolive.by, а также на YouTube и в социальных сетях. Чтобы подключиться к трансляции могли из любого уголка мира, выступления проходят под контролем команды режиссеров, звукорежиссеров, операторов и световиков.

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