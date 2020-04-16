ОПЕК прогнозирует самое серьезное падение спроса на нефть в истории

Источник материала: ОНТ

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует самое серьезное в истории падение спроса не нефть. Только в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов организации.

«Ожидается, что сокращение спроса на нефть в II квартале 2020 года составит около 12 млн баррелей в сутки, а в апреле будет наблюдаться усиление сокращения - примерно до 20 баррелей в сутки», – отмечают эксперты организации.

При этом падение спроса на нефть в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в текущем году должно составить порядка 4 млн баррелей в сутки, а во всех остальных странах – порядка 2,9 баррелей в сутки.

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