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Астрономы 30 лет наблюдали за звездой. Ее движение подтверждает теорию относительности
Источник материала: Tut.by
Астрономы Европейской Южной обсерватории заявили, что получили очередное доказательство теории относительности, наблюдая за звездой, расположенной неподалеку от черной дыры Стрелец А* в центре нашей Галактики.
Телескопы подтвердили, что звезда S2 движется вокруг сверхмассивного гиганта в полном соответствии с расчетами Альберта Эйнштейна, сделанными больше века назад.
Наблюдения велись на протяжении 27 лет при помощи Очень большого телескопа (VLT — Very Large Telescope), установленного в Паранальской обсерватории, в чилийской пустыне Атакама.
Как объяснил Райнхард Генцель из Института внеземной физики Макса Планка, полученные результаты подтверждают предсказание Эйнштейна о том, что эллиптическая орбита небесного тела, движущегося в гравитационном поле другого объекта, не является постоянной, а изменяется с течением времени.
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Наблюдения велись на протяжении 27 лет при помощи Очень большого телескопа (VLT - Very Large Telescope), установленного в Паранальской обсерватории, в чилийской пустыне...
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