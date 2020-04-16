Астрономы 30 лет наблюдали за звездой. Ее движение подтверждает теорию относительности

Источник материала: Tut.by

Астрономы Европейской Южной обсерватории заявили, что получили очередное доказательство теории относительности, наблюдая за звездой, расположенной неподалеку от черной дыры Стрелец А* в центре нашей Галактики.



Изображение: NASA/CXC/MIT/F. Baganoff, R. Shcherbakov et al.

Телескопы подтвердили, что звезда S2 движется вокруг сверхмассивного гиганта в полном соответствии с расчетами Альберта Эйнштейна, сделанными больше века назад.

Наблюдения велись на протяжении 27 лет при помощи Очень большого телескопа (VLT — Very Large Telescope), установленного в Паранальской обсерватории, в чилийской пустыне Атакама.

Как объяснил Райнхард Генцель из Института внеземной физики Макса Планка, полученные результаты подтверждают предсказание Эйнштейна о том, что эллиптическая орбита небесного тела, движущегося в гравитационном поле другого объекта, не является постоянной, а изменяется с течением времени.