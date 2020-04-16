Источник материала: ОНТ

Белорусский хоккейный тренер Александр Андриевский продолжит работу с клубом «Сочи», выступающем в КХЛ.

Контракт со специалистом рассчитан на следующий сезон. С «Сочи» Андриевский работает с октября 2019 года. Под его руководством команда сыграла 40 матчей, одержав 19 побед. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ белорусский наставник провел 335 игр в качестве главного тренера.

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