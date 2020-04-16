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«Каждая компания решает, чем она может помочь». В дома-интернаты Минской области доставляют продукты питания
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Акция «Свет добра в каждый дом» продолжается в Минской области. В рамках ее доставили продукты в Логойский и Несвижский дома-интернаты для престарелых и инвалидов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Помощь проста: крупы, мясомолочная продукция, овощи и фрукты. Кстати, за неделю волонтеры успели доставить продукты во все психоневрологические дома-интернаты, а также интернаты для престарелых и детей.
Вера Борисевич, первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Андрей Янюк, заместитель директора торговой сети:
Всего в Минской области 19 домов-интернатов. В них проживает почти 3500 человек. В рамках акции всем им будет оказана помощь по доставке бакалеи и консервов.
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«Каждая компания решает, чем она может помочь». В дома-интернаты Минской области доставляют продукты питания
Новости Беларуси. Акция «Свет добра в каждый дом» продолжается в Минской области. В рамках ее доставили продукты в Логойский и Несвижский дома-интернаты для...
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