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«Каждая компания решает, чем она может помочь». В дома-интернаты Минской области доставляют продукты питания

16.04.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Акция «Свет добра в каждый дом» продолжается в Минской области. В рамках ее доставили продукты в Логойский и Несвижский дома-интернаты для престарелых и инвалидов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Каждая компания решает, чем она может помочь». В дома-интернаты Минской области доставляют продукты питания

Помощь проста: крупы, мясомолочная продукция, овощи и фрукты. Кстати, за неделю волонтеры успели доставить продукты во все психоневрологические дома-интернаты, а также интернаты для престарелых и детей.

«Каждая компания решает, чем она может помочь». В дома-интернаты Минской области доставляют продукты питания

Вера Борисевич, первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Эта акция организована совместно с представителями бизнеса. Каждая компания решает для себя, чем она может помочь в сложившейся ситуации нашим домам-интернатам, и выходит с инициативой поставить свою производимую продукцию либо реализуемую.

«Каждая компания решает, чем она может помочь». В дома-интернаты Минской области доставляют продукты питания

Андрей Янюк, заместитель директора торговой сети:
Та помощь, которую мы можем оказать продуктами это в основном бакалейные товары, консервация (рис, гречка, то, что им необходимо на ежедневной основе). Планируем еще в ближайшее время обеспечить подстанцию скорой медицинской помощи города Минска бесплатными обедами.

«Каждая компания решает, чем она может помочь». В дома-интернаты Минской области доставляют продукты питания

Всего в Минской области 19 домов-интернатов. В них проживает почти 3500 человек. В рамках акции всем им будет оказана помощь по доставке бакалеи и консервов.

Люди в материале: Вера Борисевич, Андрей Янюк

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Акция «Свет добра в каждый дом» продолжается в Минской области. В рамках ее доставили продукты в Логойский и Несвижский дома-интернаты для...
 
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