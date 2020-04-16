Новые продукты и оригинальное обозначение белорусского рубля у БНБ-Банка день рождения

Источник материала: Myfin

Фото: БНБ-Банк

Май 2019

Счета в БНБ-Банке стало возможно открыть в польских злотых, грузинских лари и британских фунтах стерлингов.

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Гомельский офис банка переехал на пр-т Победы, 12Б, а в Минске появился новый – на Притыцкого, 29. «Концепт обновленного офиса отличают открытое пространство, облегченный дизайн с зоной самообслуживания, где можно зарядить мобильные устройства, бесплатным Wi-Fi и терминалом приема выручки», – отметила руководитель управления развития бизнеса БНБ-Банка Юлия Навныко.

Июнь 2019

Выпущена новая версия корпоративного интернет-банка. В мобильном приложении «БНБ Бизнес» взаимодействовать с банком онлайн стало легче удобней: обновился функционал, повысились надежность и безопасность совершения любых действий и операций.

Июль 2019

Банк обновил условия овердрафта – погашение задолженности по основному долгу стало возможно в течение года по истечении срока предоставления овердрафта, а погашение основного долга в течение предоставления кредита осуществляется каждый месяц в размере всего 1% от фактической задолженности.

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В банковской кредитной линейке появился новый инструмент – «СМАрт IT» – кредит для IT-компаний (финансирование индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занятых в сфере IT, в евро и национальной валюте на срок до 3 лет). По его условиям заявки на кредит БНБ-Банк готов рассматривать без залога под поручительство лиц, принимающих решение: «В БНБ-Банке понимают, что IT-компании не располагают активами вроде недвижимости, товара в обороте или основных средств, которые можно оценить и взять в залог. Ведь главный IT-актив – это интеллект», – рассказывали в банки.

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Запущена вторая программа кредитования Renault и LADA с пробегом. Приобрести автомобиль с пробегом стало еще проще: БНБ-Банк предоставил возможность получить кредит до 100% (но не более 10000 рублей) стоимости машины. Без ограничений по возрасту к автомобилю и без справки о доходах.

Август 2019

Подписано Генеральное соглашение о финансировании с Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС). Согласно ему БНБ-Банк и МБЭС начали взаимодействие в области финансирования экспортно-импортных операций между белорусскими компаниями и компаниями-резидентами стран, которые входят в состав МБЭС (Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия).

«Мы рады, что сотрудничество с МБЭС начинается с востребованного для рынка Беларуси финансирования. Поддержка и развитие среднего и малого бизнеса, как и прежде, остается в фокусе БНБ-Банка. Соглашение с МБЭС, в свою очередь, открывает новые возможности осуществления внешнеторговой деятельности для ключевого сегмента клиентов нашего банка», – заявил заместитель генерального директора ОАО «БНБ-Банк» Сергей Сабук.

Октябрь 2019

Дочерняя компания банка, БНБ Лизинг, привлекла 1 млн евро от Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) в целях содействия развитию электротранспорта в Республике Беларусь. Согласно подписанному соглашению, заём предоставлен на срок до 5 лет.



«Предоставление долгосрочного финансирования БНБ Лизингу свидетельствует о признании международным кредитором роли, которую БНБ Лизинг играет в реализации программы финансирования электромобилей», – прокомментировал сделку заместитель генерального директора «БНБ-Банка» Лаша Акубардия.









БНБ-Банк подписал соглашение с с Европейским фондом Юго-Восточной Европы (EFSE) в целях привлечения кредита на сумму более 11 миллионов белорусских рублей для финансирования микро, малого и среднего бизнеса в стране.

«Нам приятно наблюдать за очевидным интересом международных финансовых институтов предоставлять финансирование в белорусских рублях, что безусловно свидетельствует о растущем доверии к проводимой монетарной политике в стране и, соответственно, самой национальной валюте», – прокомментировал сделку генеральный директор БНБ-Банка Константин Церетели.

Декабрь 2019

В мобильном приложении БНБ-Банка i’mbanking.by появилось оригинальное обозначение символа белорусского рубля в виде 22-ой буквы белорусского алфавита «Ў».

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Завершен совместный проект по цифровизации инфраструктуры банка. Компания А1 выступила в качестве партнера БНБ-Банка по реализации его стратегии цифровой трансформации и обновления инфраструктуры информационных систем. В фокусе внимания дальнейшего сотрудничества – кибербезопасность.

Январь 2020

Белорусский народный банк выпустил «Карту учредителя» – банковскую платежную карту, позволяющую зачислять дивиденды без комиссии на счет с картой, и снимать их в банкоматах и кассах банка. Валюта – белорусские рубли, срок действия карты – 2 года.

Февраль 2020

БНБ-Банк и Банк Развития Республики Беларусь подписали новое соглашение в рамках реализации госпрограммы по поддержке малого и среднего предпринимательства. Документ предполагает существенное улучшение условий кредитования для клиентов банка.

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До 12500 рублей увеличен кредитный лимит «Карточки Мечты». Деньги можно получить без справки о доходах, день в день или на завтра, и пользоваться ими без начисления процентов до 46 дней.

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Банк запустил новый зарплатный проект «Партнерский Премиум». По его условиям комиссия за безналичное зачисление на расчетные счета для клиентов, которые не находились на зарплатном обслуживании в ОАО «БНБ-Банк» до конца 2020 года не взимается. Бонусом всем сотрудникам компании банк выпускает премиальные карты Master Card Gold PayPass и Master Card Standard PayPass.

Апрель 2020

По нескольким депозитам банк поднял процентные ставки – как в иностранной валюте, так и в рублях. К примеру, по безотзывному вкладу «Лучшее будущее» (срок 24 месяца) в долларах ставка выросла до 2,25%, а разместить средства на безотзывном «Верном решении» на 3 и 6 месяцев можно под 1,25% в долларах и 0,1% в евро.

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Понимая сложности клиентов, столкнувшихся с последствиями пандемии COVID-19, БНБ-Банк отменил плату за обслуживание для клиентов сферы туризма, пассажирских перевозок, спорта и развлечений в рамках пакетов «СМАрт» и «СМАрт ИП» с 1 апреля по 30 апреля 2020 года.

«Положение бизнеса осложняется тем, что клиенты массово расторгают ранее заключенные договора, требуют возврата средств. БНБ-Банк не равнодушен к тому, что происходит вокруг и не может бездействовать. Наша задача – поддержать наших клиентов и партнеров и оградить их, хотя бы частично, от дополнительных расходов», – заявила Юлия Навныко, исполнительный директор банка.