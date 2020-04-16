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При доставке пенсии на дом можно оплатить телефон и ТВ

16.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

При доставке пенсии на дом можно оплатить телефон и ТВ

При получении пенсий на дому абоненты РУП «Белтелеком» могут заодно оплатить услуги связи (телефон, телевидение, интернет), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Чтобы воспользоваться возможностью получения пенсии на дому, надо обратиться по телефону местного отделения почтовой связи. Помимо доставки пенсий на дом, почтальоны примут оплату за услуги связи, а также за жилищно-коммунальные услуги. Оплата принимается наличными.

Услуги компании можно оплатить дистанционно благодаря мобильному приложению «Мой Белтелеком» и в кабинете пользователя с помощью банковских карт, а также сервиса «Обещанный платеж».

К оплате на сайте, в мобильном приложении и кабинете пользователя принимаются карты платежных систем Visa International, MasterCard и Белкарт всех классов и банков. При этом рекомендуется заранее обратиться в свой банк, чтобы убедиться, что картой можно рассчитываться в интернете.

https://www.belta.by/

 
 
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При получении пенсий на дому абоненты РУП «Белтелеком» могут заодно оплатить услуги связи (телефон, телевидение, интернет), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт...
 
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