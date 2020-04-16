Источник материала: Вороновская газета





Профсоюзы за две недели направили на поддержку работников около Br3 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Как отметил председатель ФПБ Михаил Орда, еще в марте профсоюзы приняли ряд решений по работе в сложившейся эпидемиологической ситуации. В частности, профсоюзные организации всех уровней создали кассы взаимопомощи для оказания материальной поддержки наиболее уязвимым категориям работников.

За прошедшие две недели на оказание помощи профсоюзы направили около Br3 млн. Половина этих средств израсходована на приобретение дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты как для работников предприятий и организаций, так и для работников системы здравоохранения. Вторая часть направлена на оказание материальной помощи работникам, которые наиболее в ней нуждаются в связи со сложной экономической ситуацией на предприятиях. «Мы видим, что из-за снижения экономической активности в мире нарушаются производственные цепочки, что, безусловно, отражается на экономических результатах работы наших предприятий. Есть организации, которые в принципе вынуждены были приостановить работу», — отметил Михаил Орда.

По данным профсоюзного мониторинга, в апреле более 15 тыс. работников находились на вынужденном простое продолжительностью от 1 до 10 дней, около 11 тыс. трудились в режиме неполной занятости. Еще около 20 тыс. работников были в социальных отпусках без сохранения или с частичным сохранением заработной платы.

«Президент поставил задачу сохранить рабочие места и трудовые коллективы. Данные мониторинга показывают, что массовых увольнений в организациях, где есть профсоюзы, нет, — сказал председатель ФПБ. — Наниматели вместе с профсоюзами стараются найти подходы, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию с наименьшими потерями как для предприятия в целом, так и для каждого работника».

Вместе с тем есть категории работников, которые в этих непростых условиях особенно нуждаются в помощи, например, многодетные, одинокие родители. Профкомы на местах видят каждый конкретный случай и стараются оказать необходимую поддержку.

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