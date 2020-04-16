Водитель на парковке вдоль ул. Суворова сбил девушку. А затем отвёз её в больницу

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 08:10 часов. По предварительной информации: 38-летний брестчанин, управляя автомобилем «Форд Гэлакси», двигался по парковке вдоль дома №63 по улице Суворова и совершил наезд на 21-летнюю горожанку, пересекавшую проезжую часть.





Водитель отвез девушку в больницу, где ей оказали соответствующую помощь, после чего она отпущена домой. Проводится проверка.





Госавтоинспекция области обращается к участникам дорожного движения и акцентирует внимание на необходимости быть аккуратными и внимательными на парковках. Пешеходам следует не спеша выходить из-за припаркованного транспорта на проезжую часть. Если вы идете с ребенком, то держите его крепко за руку в этот момент. Водителям также необходимо проявлять осторожность.