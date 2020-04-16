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Водитель на парковке вдоль ул. Суворова сбил девушку. А затем отвёз её в больницу

16.04.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 08:10 часов. По предварительной информации: 38-летний брестчанин, управляя автомобилем «Форд Гэлакси», двигался по парковке вдоль дома №63 по улице Суворова и совершил наезд на 21-летнюю горожанку, пересекавшую проезжую часть.

Водитель на парковке вдоль ул. Суворова сбил девушку. А затем отвёз её в больницу

Водитель отвез девушку в больницу, где ей оказали соответствующую помощь, после чего она отпущена домой. Проводится проверка.

Водитель на парковке вдоль ул. Суворова сбил девушку. А затем отвёз её в больницу

Госавтоинспекция области обращается к участникам дорожного движения и акцентирует внимание на необходимости быть аккуратными и внимательными на парковках. Пешеходам следует не спеша выходить из-за припаркованного транспорта на проезжую часть. Если вы идете с ребенком, то держите его крепко за руку в этот момент. Водителям также необходимо проявлять осторожность.

 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня около 08:10 часов. По предварительной информации: 38-летний брестчанин, управляя автомобилем «Форд Гэлакси», двигался по парковке...
 
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