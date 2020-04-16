Президент подписал указ по ипотечному кредитованию жилья

Источник материала: Tut.by

В Беларуси вводят ипотечное кредитование на жилье. Сегодня президент подписал соответствующий указ № 130. Документ приняли для совершенствования государственной жилищной политики и создания дополнительных условий по обеспечению прав граждан, которые получили кредит на жилье. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В президентском указе «Об ипотечном жилищном кредитовании» прописано, что предметом ипотеки может выступать только жилье, зарегистрированное в установленном порядке, в том числе и приобретенное на вторичном рынке жилой недвижимости. При этом ипотека будет распространяться также на земельный участок, на котором расположено приобретаемое жилье.

Согласно документу, банк сможет обратить взыскание на предмет ипотеки только при одновременном нарушении двух условий кредитного договора: если задолженность по основной сумме долга превышает 10% от суммы предоставленного кредита, а также просроченная задолженность по основной сумме долга и процентам за пользование кредитом составляет более 90 дней (в случае смерти кредитополучателя — более 9 месяцев).

Те, кто проходит срочную военную (или альтернативную) службу, смогут воспользоваться отсрочкой погашения задолженности по ипотечному жилищному кредиту и процентам за пользование им на период службы.

Банкам предоставлено первоочередное право на удовлетворение неисполненных обязательств по жилищному кредиту за счет предмета ипотеки. Требования других кредиторов, обеспеченные залогом этого жилья, будут удовлетворяться после полного погашения долгов банка. Эти меры нацелены на то, чтобы стимулировать банки к использованию ипотеки как основного способа обеспечения исполнения обязательств по жилищным кредитам.

Кроме того, власти упростили регистрацию залога: банк самостоятельно направляет необходимую информацию в территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества.

О том, что в Беларуси подготовлены и согласованы проекты указов об ипотеке и строительно-жилищных сбережениях, еще в сентябре 2019 года сообщали в правительстве. В Совмине прогнозировали, что они будут приняты в 2019 году. «Это тоже даст толчок для строительства. Кроме того, у нас уже в течение двух лет доступная процентная ставка по кредитам, которая тоже позволяет населению активно при помощи кредитных ресурсов и собственных сбережений участвовать в строительстве», — отмечали в правительстве.