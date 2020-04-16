Россия создаст новый истребитель

Источник материала: Tut.by

Россия начала работы по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, на основе которой планируется разработка легкого истребителя. Об это сообщила Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации ( ОАК ).



Фото: Минобороны РФ

Как рассказали агентству, в конце 2019 года «МиГ» разместил на портале госзакупок заказ на «аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы», реализация которого намечена на 2020−2025 годы. Стоимость соответствующих работ оценивается в четыре миллиона российских рублей (55 тысяч долларов).

«Мы видим, что в сравнении с зарубежными легкими истребителями тот же МиГ-35 можно называть легким с натяжкой. Он скорее конкурирует с Су-35. Новый самолет оперативно-тактической авиации должен быть однодвигательным и находиться в нише между МиГ-35 и Як-130», — сказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

В декабре 2019 года разбился истребитель Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

В декабре 2018 года еженедельник «Звезда» написал, что в отказе Индии от поставок советского (российского) палубного многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29К виноват производитель (корпорация «МиГ»).