|
Кочанова: Ситуацию в Витебской области будет курировать Владимир Караник. Дмитрий Пиневич — ответственный за Минск
Источник материала: Партизан
Елена Богдан — за другие области, где обстановка более спокойная.
- Это даст возможность быстро и в рабочем порядке принимать решения, которые помогут контролировать ситуацию. На сегодня мы видим, что в стране делается все, чтобы поставить заслон распространению инфекции. Надеемся, в ближайшее время ситуация будет улучшаться и по Витебской области, и по Минску, цитирует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кочанова: Ситуацию в Витебской области будет курировать Владимир Караник. Дмитрий Пиневич — ответственный за Минск
Елена Богдан — за другие области, где обстановка более спокойная.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)