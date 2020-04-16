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Кочанова: Ситуацию в Витебской области будет курировать Владимир Караник. Дмитрий Пиневич — ответственный за Минск

16.04.2020 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Елена Богдан — за другие области, где обстановка более спокойная.

- Это даст возможность быстро и в рабочем порядке принимать решения, которые помогут контролировать ситуацию. На сегодня мы видим, что в стране делается все, чтобы поставить заслон распространению инфекции. Надеемся, в ближайшее время ситуация будет улучшаться и по Витебской области, и по Минску, цитирует sb.by
 
Теги: Минск
 
 
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