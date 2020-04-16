Кочанова: Ситуацию в Витебской области будет курировать Владимир Караник. Дмитрий Пиневич — ответственный за Минск

- Это даст возможность быстро и в рабочем порядке принимать решения, которые помогут контролировать ситуацию. На сегодня мы видим, что в стране делается все, чтобы поставить заслон распространению инфекции. Надеемся, в ближайшее время ситуация будет улучшаться и по Витебской области, и по Минску, цитирует sb.by