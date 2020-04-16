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Толовый аккорд от безысходности, или Кто помог красноармейцам подорвать мост через Днепр
Источник материала: СТВ
Этот мост через Днепр стал пропастью. В ночь на 26 июля красноармейцы его взорвали. Толовый аккорд от безысходности – ни себе, ни врагу.
Евгений Балберов, главный хранитель фондов Музея истории Могилёва, поисковик Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
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Этот мост через Днепр стал пропастью. В ночь на 26 июля красноармейцы его взорвали. Толовый аккорд от безысходности – ни себе, ни врагу.
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