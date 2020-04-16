|
Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Ветераны вспоминают: когда взяли Берлин, солдатам даже запрещали ветки с деревьев ломать, чтобы танки закамуфлировать. Но до победного дня пришлось пережить почти 4 года лишений.
Михаил Дзюба, ветеран Великой Отечественной войны:
Михаил Зыков, ветеран Великой Отечественной войны:
Елена Филипова, ветеран Великой Отечественной войны:
Василий Гриневич, ветеран Великой Отечественной войны:
Алексей Филипеня, ветеран Великой Отечественной войны:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)