ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»

16.04.2020 19:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Ветераны вспоминают: когда взяли Берлин, солдатам даже запрещали ветки с деревьев ломать, чтобы танки закамуфлировать. Но до победного дня пришлось пережить почти 4 года лишений.  

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»

Михаил Дзюба, ветеран Великой Отечественной войны:  
Четыре месяца, когда мы стояли в обороне под Моздоком, ни одной бани не было. Ни разу мы не меняли нательное белье. Портянки так еще вытаскивали… Ведро воды принесешь из Терека. Ночью ходили на реку Терек и там стирали. Полотенце постираешь. Ну, осень наступила. Как будешь нижнее белье стирать? Грязь. Небритые, нестриженые.  

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»

Михаил Зыков, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда мы служили, проверяли по форме. Надо было снять гимнастерку. Она наружу выворачивается. Нас просматривали, чтобы не было вшей.  

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»

Елена Филипова, ветеран Великой Отечественной войны:  
Очень много было педикулеза, у всех у нас был педикулез. Бывало, у хозяйки в деревне попросишь утюг, так этот утюг надо мыть – очень много. Потому что холодно, все в одежде.  

Котелок, ложка, бритва. Что было в вещь-мешке у фронтовика?

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»

Василий Гриневич, ветеран Великой Отечественной войны:  
Полотенце было, но никто почти не мылся никогда. Где там когда было мыться?  

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»

Алексей Филипеня, ветеран Великой Отечественной войны: 
Привезли палатку, на снегу положили доски и давай мыться. Какое там мытье? И заставляют переодеть белье. А дают белье, которое еще сырое. Где его можно было высушить в таких условиях?  

Фронтовики вспоминают, как приходилось мыться во время войны: «Привезли палатку, на снегу положили доски»

Люди в материале: Сергей Верас, Михаил Дзюба, Михаил Зыков, Елена Филипова, Василий Гриневич, Алексей Филипеня

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
Новости дня
Новости разные
 
Толовый аккорд от безысходности, или Кто помог красноармейцам подорвать мост через Днепр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика