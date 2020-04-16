Задержанный в России Дербень из банды Морозова затягивает процесс экстрадиции





Его разыскивали с 2005 года, а задержали в июле прошлого года в Приморском крае. Вернуть на родину и предать суду гомельчанина, добежавшего до края земли российской, процесс не скорый. По сведениям «Сильных новостей», Дербень отчаянно пытается его затянуть.





По сообщению МВД Беларуси, Дербенева задержали во Владивостоке, где он работал охранником на одном из предприятий. Задержание проводили сотрудники ФСБ, которым наводку на беглеца дали белорусские борцы с оргпреступностью.





Оказалось, что гомельчанин сумел обзавестись подлинным паспортом гражданина РФ, но на другую фамилию. Уроженец Гомеля Сергей Васильевич Дербенев, 27.11.1967 г.р., стал Сергеем Николаевичем Коваленко, который родился 10.11.1968 г. в селе Екатериновка Старо-Бешенковского района Украинской ССР. Омолодился на год. Паспорт был выдан в ноябре 2013 года в Хабаровске отделением УФМС РФ по Хабаровскому краю. Известно, что в ноябре 2015 года во Владивостоке Дербенев-Коваленко женился, а в декабре того же года зарегистрировался в поселке Шкотово по адресу ул. Рабочая, д. 13 кв. 2. Поселок расположен на берегу Уссурийского залива в 75 км от Владивостока.









Фото: Вести Приморья





С первых минут задержания Дербень придерживается своей легенды: называет себя гражданином России, получившим свой первый паспорт в 16 лет в Приморском крае. Более того, он пытается в судебном порядке доказать свою правоту. Рано ли поздно его легенда развалится, однако для этого требуется время на получение документальных доказательств.





По сведениям «Сильных Новостей», «морозовец» выбрал оригинальную тактику поведения с целью максимально затянуть процесс экстрадиции. Сразу после задержания он обратился в Первореченский районный суд Владивостока с заявлением, в котором указал, что к Дербеневу Сергею Васильевичу он никакого отношения не имеет и просил признать его гражданином РФ Коваленко Сергеем Николаевичем. Вероятно, он рассчитывал, что в данном случае нужно будет делать запросы в различные инстанции, в том числе и в Украину, для получения документов. А на это требуется время. Однако районный суд 7 августа 2019 года ему отказал.









Следующей судебной инстанцией был Приморский краевой суд. Однако Дербень через него, что называется, перепрыгнул и обратился с жалобой на постановление райсуда сразу в Верховный суд РФ. 24 сентября ВС его жалобу без рассмотрения возвращает. Спустя месяц в ВС от заявителя Коваленко поступает повторная жалоба, которую ВС 29 октября также возвращает без рассмотрения.





Эти сведения были получены из открытых российских судебных источников. Обращался ли Дербенев с аналогичной жалобой в Приморский краевой суд, установить не удалось. В то же время он может пойти по иному кругу судебных тяжб.





Процедура экстрадиции запускается с обращения Генеральной прокуратуры Беларуси в Генпрокуратуру РФ, которая выносит соответствующее постановление. Это решение экстрадируемый может оспорить в судебном порядке: начиная с суда первой инстанции и вплоть до Верховного суда. Именно так поступил «морозовец» Андрей Шилец по кличке Дрон, которого в мае 2015 года Гомельский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы. Шильца задержали в Екатеринбурге в мае 2013 года. Он не единожды обжаловал решение об экстрадиции, затянув этот процесс более чем на год.









Шкотово, дом 13, где был прописан Дербенев-Коваленко





Более хитрым и изворотливым оказался штатный киллер «морозовцев» Игорь Кулевский, больше известный по кличке Хорек. Его задержали в августе 2010 года в Тульской области с поддельным паспортом. Свой процесс экстрадиции он сумел затянуть до предела.





Хорек прошел все российские судебные инстанции, просил политического убежища, отказы также обжаловал в судах, а затем обратился в Европейский суд по правам человека, который до рассмотрения его дела, запретил экстрадицию Кулевского в Беларусь. Дело против России он проиграл 20 ноября 2012 года, но выиграл так нужное ему время.





Говорят, Хорька уже везли на родину под конвоем, довезли до Смоленска, где его 22 сентября 2012 года освободили под обязательство о явке. Оказалось, что истек максимальный срок содержания «морозовца» под стражей. С тех пор о нем ничего неизвестно.





Вероятно, Дербень знает историю Хорька и воспользуется его опытом. Нет сомнений, что он сделает все возможное, чтобы не вернуться на родину.







