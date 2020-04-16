Лукашенко подписал указ по ипотечному жилищному кредитованию

Источник материала: ОНТ

В Беларуси вводят ипотечное кредитование жилья. 16 апреля Президент подписал соответствующий указ № 130. Документ принят в целях совершенствования государственной жилищной политики, а также создания дополнительных условий по обеспечению прав граждан, которые получили кредит на жильё, сообщает пресс-служба Президента.

Как прописано в президентском указе «Об ипотечном жилищном кредитовании», в качестве предмета ипотеки может выступать только жильё, зарегистрированное в установленном порядке. В том числе жильё, приобретённое на вторичном рынке. Помимо этого, ипотека будет распространяться также на земельный участок, на котором находится приобретаемое жильё.

При этом банк сможет обратить взыскание на предмет ипотеки только в случае одновременного нарушения двух условий кредитного договора:

если задолженность по основной сумме долга превышает 10% от суммы предоставленного кредита

если просроченная задолженность по основной сумме долга, а также процентам за пользование кредитом составляет более 90 дней (в случае смерти кредитополучателя — более 9 месяцев).

Люди, которые проходят срочную военную или же альтернативную службу, могут отсрочить погашение задолженности по ипотечному жилищному кредиту, а также по процентам за пользование им на период службы.

Помимо этого, банки получили первоочередное право на удовлетворение неисполненных обязательств по жилищному кредиту за счёт предмета ипотеки. При этом требования остальных кредиторов, обеспеченные залогом данного жилья, будут удовлетворены только лишь после полного погашения долгов банка.

Также упрощена регистрация залога. В частности, банк направляет самостоятельно всю необходимую информацию в организации по госрегистрации недвижимого имущества.

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