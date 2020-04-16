Контраргументы на тему онлайн-пресс-конференции, организованной «АйПауэр»

Источник материала: Виртуальный Брест

Публикуем письмо Дмитрия Бекалюка в том виде, в котором он его предоставил. Это ответ на тему онлайн-пресс-конференции, организованной «АйПауэр» на днях.





По вопросам, озвученным представителями аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» и Группы компаний 1AK-GROUP, на on-line пресс-конференция 14 апреля, у общественности – граждан, которые по заверению Президента, должны в первую очередь решать судьбу завода, имеются свои ответы на мнение чиновников и бизнеса, преследующих только свои интересы.

Ответы на вопросы давал главный инженер ООО НПФ «Экология» Гуриков Д.А., который имеет квалификационные аттестаты на разработку раздела проектной документации охрана окружающей среды и главного специалиста. Однако ни один раздел корректировки проекта аккумуляторного завода данный высококвалифицированный специалист не подписал. Видимо у него есть опасения в качестве проекта.

Дата ввода в эксплуатацию аккумуляторного завода будет определена после прохождения всех административных процедур, обозначенных ранее. Ориентировочный период – второй квартал 2020 года.

В прошлый раз, в 2019 году, при вводе в эксплуатацию завод настолько завысил проектные выбросы в атмосферу, что ввод со скандалом был остановлен, разрешение на выброс аннулировано. Потребовалось перепроектирование завода с подгонкой результатов под фактический выброс. Какие результаты дадут замеры факта выбросов завода при том, что и техпроцессы те же, и газоочистка та же – еще неизвестно.

‑ Как было заявлено на самой первой пресс-конференции, так и сейчас, речь идет не о переписывании старых документов и тем более не о подгонке под какой-либо формат. Речь идет об оценке максимального возможного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и здоровье человека в рамках проекта не проводилась. Документ по оценке воздействия в новом проекте не представлен.

Максимальная оценка воздействия на здоровье человека может быть произведена только при сравнительном анализе выбросов заводов данной отрасли Америки, Европы, России, Украины с аналогичной технологией, и выбросов завода ООО «АйПауэр». На сегодняшний день ни одна специализированная организация в Республике Беларусь даже не смогла оценить экологические расчеты и фактический выброс, указанного заказчиком завода-аналога в г.Романо-ди-Ломбардия, Италия, любезно представленный по линии Интерпола. Итальянские документы предложено направить в Академию наук РБ.Их оценка еще впереди.

Есть еще один немаловажный факт по термину «максимальный».

Согласно проекту максимальная производительность завода составляет 7,5 млн. АКБ. Расчет сделан на 2 млн. АКБ, что явно далеко от понятия максимальный. Также в проекте представлена информация – максимальный режим работы предприятия – 3 смены, проектный – 2 смены. Гасить на 8 часов котлы расплава свинца вряд ли кто будет, так что 3 смены – это максимум, а расчет сделан на 2 смены. Выводы – кто кого хочет обмануть.

В проекте было полностью пересчитано воздействие проектируемого производства на окружающую среду и оценены наиболее неблагоприятные режимы работы технологического и газоочистного оборудования.

Очень интересный термин «неблагоприятные режимы работы газоочистного оборудования» - бизнесмен максимально сэкономил на газоочистке. Все установки – в единственном экземпляре. Очистки выбросов при поломке газоочистной установки, ее профилактике, замене фильтрующих элементов производиться не будет. Однако расчет максимальных выбросов в проекте при таком неблагоприятном, но технически обоснованном варианте, не производился.

‑ Объем используемых свинцовых сплавов по проекту был и остается порядка 13 000 тонн в год (что соответствует 2 млн. условных АКБ с содержанием свинца 6,5 кг). При выпуске батарей с содержанием свинца 8-9 кг их будет выпущено пропорционально меньше, в пределах общего годового потребления свинцовых сплавов на уровне порядка 13 000 тонн в год.

Проект сделан на показатель 2000000 условных батарей 60 А∙ч. На эти батареи рассчитан условный расход сырья: 13000:2000000=6,5 кг условного свинца на 1 одну батарею в 60 А∙ч, что для реальной батареи такой емкости абсолютно нереально. Какая причина не разрешает применить значение 8,5 кг для батареи в 60 А∙ч? Или тогда крайне невыгодно считать опять же максимальное воздействие при переработке реальных 17000 тонн свинцового сырья. А это уже совсем другой уровень воздействия, и он превысит нормативы и зону воздействия свинца как минимум на 30%, что не выгодно бизнесмену-хозяину.

Так что заявление о максимальной оценке воздействия абсолютно не соответствует реальному проекту.

‑ По новому проекту ориентировочно завод будет выбрасывать порядка 17 кг свинца в год.

Ранее по проекту завод выбрасывал 3 кг. И этот проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Завод построили и оснастили по этому проекту. Завод не подтвердил проектные показатели. Проект был переделан. При той же технологии и системах очистки завод вдруг стал выбрасывать 17 кг. Кто гарантирует, что этот выброс в реале не будет 170, или 1700 кг. Никто. Какой надо, такой и получим. Экспертизе, учитывая то, что она не обязана проверять достоверность исходных данных для расчета, тоже нельзя верить.

‑ Согласно действующих ТНПА в проекте должны приводиться не оригиналы документов, а сведения об оборудовании в установленной форме.

На сайте oos.by Центра государственной экологиеской экспертизы уже были даны следующие разъяснения по использованию паспортов при корректировке проектных решений аккумуляторного завода:

«Заказчиком произведена закупка нового технологического, пылегазоочистного и водоочистного оборудования. Получена техническая документация производителей (изготовителей) заявленного оборудования. Документация содержит технические, а также экологические, характеристики поставленного на объект оборудования. Она использована проектной организацией при внесении изменений в строительный проект 2017 года».

То есть когда надо – используется. А когда по подделке паспортов начато и продолжается расследование – не надо. Очень хорошая позиция – нет паспортов – нет расследования, нет проблемы достоверности.

‑ ОЭЭ – это процесс независимой оценки соответствия проекта требованиям экологических стандартов, направленный на участие общественности в возможности предлагать пути улучшения проекта для уменьшения воздействия на окружающую среду. Следовательно, процедура ОЭЭ это диалог между заводом и общественностью. Результатом этого диалога являются предложения и рекомендации общественности по улучшению экологических и технологических аспектов проекта, а не «голосование» по закрытию завода.

ОЭЭ – это не диалог. Это процедура экспертной оценки проекта. Такая же, как и государственная экологическая экспертиза. И проводится она при явном недоверии общественности государственным структурам.

Общественную экологическую экспертизу проводят независимые квалифицированные эксперты по приглашению общественности. И цель их работы – не доработка проекта, внесение нужных изменений в разделы проекта, а именно указание, что и в каком объеме в рассматриваемом проекте не соответствует закону. Желание аккумуляторной компании, чтобы общественность доработала некачественный проект, предоставила новые проектные решения – это абсурд, который вообще не регулируется никакими законами – ни экологическими, ни архитектурно-строительными!

Процедура проведения общественной экспертизы проектной документации завода АКБ (поручение Президента РБ от 06.09.2019) в 2020 году осуществлена добровольно вне требований законодательства, так как ОЭЭ может проводиться исключительно на этапе проведения общественного обсуждения отчета об ОВОС.

Тем не менее, такая возможность была предоставлена в рамках исполнения поручения Президента РБ и в соответствие с рекомендациями Минприроды РБ.

На сегодняшний день поручение Президента не выполнено. Общественность после окончания расследования по подделке исходных данных намерена продолжить выполнение поручения Президента.

‑ В Республике Беларусь достаточно четко регламентирован вопрос состава и порядка разработки проектной документации на объекты строительства, а также требования к ее оформлению и содержанию. В соответствие с ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание». (Приложение А. Подраздел А3) раздел «Технологические решения» должен содержать текстовую и графическую части. В текстовой части приводят перечень и технические характеристики (спецификации) применяемого основного и вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов. Таким образом, паспорта на технологическое оборудование не являются частью проектной документации и как следствие не являются обязательными для предоставления.

Действующая экологическая законодательная база в РБ крайне слабая, неконкретная, непроработанная, позволяющая трактовать основополагающие моменты проектирования и экспертизы произвольно, с учетом выгодных решений для любой из сторон.

Документы ТКП «ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, а также ЭкоНиП «Охрана окружающей среды и природопользование. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. ЧАСТЬ 1 ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗДЕЛОВ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» в республике разработаны самой квалифицированной экологической организацией – «Экологияинвест», но почему то их боятся узаконить, что дает возможность проектировать без соблюдения каких-либо обоснованных положений, включать «отсебятину» исключительно так, как выгодно заказчику проекта.

В том же упомянутом ТКП 45-1.02-295-2014 есть требование, что раздел «Охрана окружающей среды» разрабатывается в соответствии с НПА и ТНПА Минстройархитектуры, Минприроды, а также в соответствии с другими НПА, регулирующими природоохранную деятельность. Должны применяться все действующие экологические документы. В том числе и ТКП 17.02-08-2012.

ООО «АйПауэр» информировало общественность публикацией с фотографией оригиналов документов и о предоставлении возможности для СМИ ознакомиться с данными документами «вживую».

Оригиналы технической документации на технологическое оборудование были представлены для ознакомления органам внутренних дел, проводящим проверку по заявлению Бекалюка Д.В., и Минприроды РБ в рамках проведения ГЭЭ. Заявляемый Бекалюком Д.В. факт о подделке документов не подтвержден правоохранительными органами.

На сегодняшний день имеется следующая информация о продолжающемся расследовании в отношении подделок проектных документов – письмо УВД Брестского облисполкома от 2 апреля 2020 года

Как всегда аккумуляторная компания выдает желаемое за действительное.

О том, насколько достоверна информация, представленная ООО «АйПауэр» на пресс-конференции – делать выводы вам. Вам Президент дал право решать – будет ли работать аккумуляторный завод рядом с вашими домами и огородами, или нет.