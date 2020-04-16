|
62-летний водитель "рено" не уступил дорогу встречному "фольксвагену"
Источник материала: БTАвария в столице обошлась без пострадавших. По данным ГАИ, 62-летний водитель автомобиля "рено" ехал со стороны Ваупшасова в направлении Илимской. На одном из перекрестков при развороте он не уступил дорогу встречному "фольксвагену". Шофер немецкого авто попытался уйти от столкновения и резко вывернул руль вправо. В итоге машина выехала за пределы проезжей части и при этом получила механические повреждения. Пострадавших нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария в столице обошлась без пострадавших. По данным ГАИ, 62-летний водитель автомобиля "рено" ехал со стороны Ваупшасова в направлении Илимской. На одном из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)