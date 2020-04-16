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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 62-летний водитель "рено" не уступил дорогу встречному "фольксвагену" Авария в столице обошлась без пострадавших. По данным ГАИ, 62-летний водитель автомобиля "рено" ехал со стороны Ваупшасова в направлении Илимской. На одном из...

Авария в столице обошлась без пострадавших. По данным ГАИ, 62-летний водитель автомобиля "рено" ехал со стороны Ваупшасова в направлении Илимской. На одном из перекрестков при развороте он не уступил дорогу встречному "фольксвагену". Шофер немецкого авто попытался уйти от столкновения и резко вывернул руль вправо. В итоге машина выехала за пределы проезжей части и при этом получила механические повреждения. Пострадавших нет.