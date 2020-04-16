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Только не это! Еда, которую опасно заказывать на дом
Источник материала: ОНТ
Во время самоизоляции стоит отказаться от заказа на дом сырых морепродуктов. Так считает шеф-повар Владимир Мухин,
«Во-первых, всё, что сырое, я рекомендую не заказывать. Дело в том, что сырое – устрицы, морские ежи, – они все, к сожалению, просто не свежие», – отметил повар.
Как пояснил Мухин, поставщики из-за ограничения работы ресторанов ввиду COVID-19 вынуждены замораживать большую часть продукции.
По мнению специалиста, заказывать без риска для здоровья можно те блюда, которые подвергаются термической обработке. Также повар посоветовал выбирать азиатские блюда только в ресторанах с хорошей репутацией.
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Во время самоизоляции стоит отказаться от заказа на дом сырых морепродуктов. Так считает шеф-повар Владимир Мухин, сообщает РИА Новости. «Во-первых, всё, что сырое,...
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