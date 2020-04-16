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Дочь беглого бизнесмена Аверьянова обвинили в неуплате налогов на $450 тысяч

16.04.2020 21:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет заявил о завершении расследования.

Фото: SASHAROSHE / YOUTUBE

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО «Интэкс» Виктории Аверьяновой и предъявил обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении СК.

По версии следствия, «Интэкс» в 2009—2015 годах не уплатил в бюджет Беларуси налоги в сумме свыше 892 тысяч рублей. По данным силовиков, по указанию Виктории Аверьяновой подчиненными работниками из кассовых суммирующих аппаратов изымалась часть денежных средств, при этом в сами аппараты вносились заведомо ложные сведения о поступившей выручке.

«Интэкс» управлял минскими клубами «Мэдисон», «Африкана» и «Табу».

Напомним, Виктория Аверьянова — старшая дочь известного белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова. В 2017 году СК сообщил о задержании шести человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд». Их подозревали в уклонении от уплаты налогов. Все эти бизнесы контролировал Юрий Аверьянов.

После претензий со стороны силовиков он покинул Беларусь и переехал в Германию. Его старшая дочь — в Россию, где воспитывала двух детей, младший из которых родился как раз в разгар расследования, пишет charter97.link

В конце 2019 года Викторию Аверьянову экстрадировали в Беларусь.

Генпрокуратура сообщила, что Юрию Аверьянову расширили обвинение. Помимо неуплаты налогов его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Минск добивается экстрадиции бизнесмена из Германии.
 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет заявил о завершении расследования.
 
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