Дочь беглого бизнесмена Аверьянова обвинили в неуплате налогов на $450 тысяч

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Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО «Интэкс» Виктории Аверьяновой и предъявил обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении СК.





По версии следствия, «Интэкс» в 2009—2015 годах не уплатил в бюджет Беларуси налоги в сумме свыше 892 тысяч рублей. По данным силовиков, по указанию Виктории Аверьяновой подчиненными работниками из кассовых суммирующих аппаратов изымалась часть денежных средств, при этом в сами аппараты вносились заведомо ложные сведения о поступившей выручке.





«Интэкс» управлял минскими клубами «Мэдисон», «Африкана» и «Табу».





Напомним, Виктория Аверьянова — старшая дочь известного белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова. В 2017 году СК сообщил о задержании шести человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд». Их подозревали в уклонении от уплаты налогов. Все эти бизнесы контролировал Юрий Аверьянов.





charter97.link После претензий со стороны силовиков он покинул Беларусь и переехал в Германию. Его старшая дочь — в Россию, где воспитывала двух детей, младший из которых родился как раз в разгар расследования, пишет





В конце 2019 года Викторию Аверьянову экстрадировали в Беларусь.



