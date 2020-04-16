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В БНТУ на 3D-принтере начали печатать экранные маски для медиков. Как ещё помогают медучреждениям?

16.04.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В технопарке БНТУ «Политехник» освоили изготовление защитных экранных масок для медиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В БНТУ на 3D-принтере начали печатать экранные маски для медиков. Как ещё помогают медучреждениям?

В первом случае каркас печатается с помощью 3D-принтера, а на лазерном станке вырезается экран. А во втором – все детали вырезаются лазером, а это гораздо быстрее. Медики используют подобные экраны, когда контактируют с больными. Чтобы обеспечить врачей защитой, здесь круглосуточно работают 10 принтеров и один лазер. Экраны собираются вручную сотрудниками лаборатории, студентами и волонтерами.

Жодинец напечатал на 3D-принтере более 120 защитных щитков для медиков

В БНТУ на 3D-принтере начали печатать экранные маски для медиков. Как ещё помогают медучреждениям?

Данила Елисеев, победитель конкурса стартап-проектов БНТУ 2019 года:
У меня есть 8 3D-принтеров, то есть у меня есть производственные мощности достаточно большие. Как раз таки я печатал изначально прототипы с прошлой недели и до сих пор печатаю. Все-таки они при 3D-печати получаются намного эргономичнее, чем на лазерном станке. На печать одного щитка на 3D-принтере уходит два часа, а на распил уходит в районе 15-20 минут.

В БНТУ на 3D-принтере начали печатать экранные маски для медиков. Как ещё помогают медучреждениям?

Владислав Круглов, ведущий дизайнер технопарка БНТУ «Политехник»:
Сейчас наше производство выпускает порядка 50 таких масок ежедневно без особых усилий. Я думаю, что впоследствии мы будем наращивать производство. Потребность сейчас формируется, мы получаем уточненные сведения с больниц.

В БНТУ на 3D-принтере начали печатать экранные маски для медиков. Как ещё помогают медучреждениям?

Еще одно производство технопарка – системы для подачи и увлажнения кислорода.

Их в стране нужно более 2500, и с этим объемом здесь планируют справиться. Емкости для физраствора и трубки закупают, а вот крышки и специальные тройники печатают сами.

В БНТУ на 3D-принтере начали печатать экранные маски для медиков. Как ещё помогают медучреждениям?

Павел Лущик, заместитель генерального директора по инновационной деятельности научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:
Больницы оснащены подводами кислорода нового типа и старого типа. Для старого типа мы изготавливаем штуцер, по которому под давлением проходит кислород. В емкости находится физраствор. Кислород обогащается влагой и уже увлажненный поступает к пациенту через маску либо через канюлю.

В БНТУ на 3D-принтере начали печатать экранные маски для медиков. Как ещё помогают медучреждениям?

До конца недели планируют произвести около 500 щитков и столько же аппаратов кислородной терапии. Изделия направляют в различные медучреждения бесплатно.

Люди в материале: Данила Елисеев, Владислав Круглов, Павел Лущик

 
 
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Новости Беларуси. В технопарке БНТУ «Политехник» освоили изготовление защитных экранных масок для медиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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