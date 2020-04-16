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В БНТУ на 3D-принтере начали печатать экранные маски для медиков. Как ещё помогают медучреждениям?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В технопарке БНТУ «Политехник» освоили изготовление защитных экранных масок для медиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В первом случае каркас печатается с помощью 3D-принтера, а на лазерном станке вырезается экран. А во втором – все детали вырезаются лазером, а это гораздо быстрее. Медики используют подобные экраны, когда контактируют с больными. Чтобы обеспечить врачей защитой, здесь круглосуточно работают 10 принтеров и один лазер. Экраны собираются вручную сотрудниками лаборатории, студентами и волонтерами.
Данила Елисеев, победитель конкурса стартап-проектов БНТУ 2019 года:
Владислав Круглов, ведущий дизайнер технопарка БНТУ «Политехник»:
Их в стране нужно более 2500, и с этим объемом здесь планируют справиться. Емкости для физраствора и трубки закупают, а вот крышки и специальные тройники печатают сами.
Павел Лущик, заместитель генерального директора по инновационной деятельности научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:
До конца недели планируют произвести около 500 щитков и столько же аппаратов кислородной терапии. Изделия направляют в различные медучреждения бесплатно.
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Новости Беларуси. В технопарке БНТУ «Политехник» освоили изготовление защитных экранных масок для медиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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