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«Мы пошли, да и положили эту мину». Как добывали сведения, чтобы взрывать вражеские поезда

16.04.2020 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Мы пошли, да и положили эту мину». Как добывали сведения, чтобы взрывать вражеские поезда

В июле-сентябре 1942 года шли бои под Сталинградом. Через территорию Беларуси фашисты передвигали свои резервы. Информация об этих перемещениях представляла наибольшую ценность для советского командования. Полученные в тылу данные спецгруппы передавали в центры немедленно.

«Мы пошли, да и положили эту мину». Как добывали сведения, чтобы взрывать вражеские поезда

Геннадий Мрочек, ветеран спецгруппы «Артур» НКГБ СССР:
Следили за коммуникациями, за шоссейной дорогой. Грузовые машины шли, что перевозят старались узнать, общаться. Мы эту информацию уже передавали дальше по связи.

«Мы пошли, да и положили эту мину». Как добывали сведения, чтобы взрывать вражеские поезда

Важной была информация даже о том, что через Полоцк воинские эшелоны следуют с интервалом в 5-10 минут. А где информация о поезде, там и диверсия. Для этого во вражеский тыл забрасывали новые разведгруппы чекистов, накопившие богатый опыт в обращении со взрывчаткой.

«Мы пошли, да и положили эту мину». Как добывали сведения, чтобы взрывать вражеские поезда

Антонина Карнаушенко, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:
Выходишь к железной дороге и залегаешь очень далеко, далеко-далеко в лесу, и все время наблюдаешь. Целый день можешь лежать и наблюдать.

«Мы пошли, да и положили эту мину». Как добывали сведения, чтобы взрывать вражеские поезда

Зинаида Шабан, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:
Тишина, немцев нет. Мы пошли, да и положили эту мину. Я не знала, я думала это бикфордов шнур, а это у нас электрическая машинка была.  

«Мы пошли, да и положили эту мину». Как добывали сведения, чтобы взрывать вражеские поезда

Люди в материале: Геннадий Мрочек, Антонина Карнаушенко, Зинаида Шабан

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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