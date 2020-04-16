ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Ни один продукт не создал столько смертей»: врач назвал самый вредный продукт

16.04.2020 22:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Ни один продукт не создал столько смертей»: врач назвал самый вредный продукт
Сахар - это самый вредный продукт в мире. Так считает врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Об этом этом он рассказал в интервью программы на YouTube-канале Ирины Шихман. 

Как отметил врач, соединение фруктозы и глюкозы, полученное искусственным путём, необходимо исключить из рациона абсолютно всех людей.

«Ни один продукт на земле не создал столько смертей и не привёл к такому огромному количеству патологий, как сахар», – заявил доктор. 

Ковальков убеждён, что организм человека не приспособлен к сахару, а также к повышенному количеству углеводов. По информации врача, москвич в среднем потребляет примерно 70 кг сахара в год. Поджелудочная железа человека не может выдержать этого. 

Также он напомнил, что эндокринологи просят следить за уровнем сахара в крови и не повышать его до шести единиц.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сахар - это самый вредный продукт в мире. Так считает врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Об этом этом он рассказал в интервью программы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парень и девушка обокрали жителя Могилёва, который купил им билеты на поезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика