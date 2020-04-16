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«Ни один продукт не создал столько смертей»: врач назвал самый вредный продукт
Источник материала: ОНТ
Сахар - это самый вредный продукт в мире. Так считает врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Об этом этом он
Как отметил врач, соединение фруктозы и глюкозы, полученное искусственным путём, необходимо исключить из рациона абсолютно всех людей.
«Ни один продукт на земле не создал столько смертей и не привёл к такому огромному количеству патологий, как сахар», – заявил доктор.
Ковальков убеждён, что организм человека не приспособлен к сахару, а также к повышенному количеству углеводов. По информации врача, москвич в среднем потребляет примерно 70 кг сахара в год. Поджелудочная железа человека не может выдержать этого.
Также он напомнил, что эндокринологи просят следить за уровнем сахара в крови и не повышать его до шести единиц.
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Сахар - это самый вредный продукт в мире. Так считает врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Об этом этом он рассказал в интервью программы...
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