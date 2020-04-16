Саша Петров порекомендовал Ксении Собчак свежий российский сериал, но что-то пошло не так

Источник материала: Tut.by

Актер Александр Петров не сошелся с телеведущей Ксенией Собчак во мнении о свежем российском сериале «Колл-центр», который та жестко и нецензурно раскритиковала в своем Instagram. Ксения написала, что ей посоветовали посмотреть «х***ю» и таких «рекомендателей» надо штрафовать. Александр в комментариях ответил, что отзыв журналистки — грубость, а сериал классный.



Фото: кадр из сериала «Колл-центр»

Вчера в Instagram Ксении Собчак разгорелся спор по поводу нового сериала ТНТ «Колл-центр» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Ксения опубликовала ролик, в котором она смотрит многосерийник вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым. Всем своим видом Богомолов показывал, что ему не нравится то, что сняли коллеги. Свой комментарий о «Колл-центре» Собчак оставила в подписи к видео.

— Учитывая новые реалии, надо бы назначить какой-нибудь административный штраф за рекомендацию «х***и». А то некоторые люди «с прекрасными лицами» иногда советуют такие сериалы, что иной раз подумаешь: уж лучше бы они поправки к Конституции рекламировали. Надо завести себе за правило записывать не только рекомендованное, но и рекомендателей, а то иногда посмотришь что-нибудь и думаешь: «А кто из твоих друзей вообще мог такое смотреть?». С другой стороны, поржать над «точной актерской игрой», как ее описывали вполне приличные люди, — тоже развлечение.

Пост прокомментировал Александр Петров. Его девушка — Стася Милославская — как раз снялась в одной из серий. Молодой человек заявил, что телеведущая не имеет права на грубые отзывы о кино, и назвал ее поведение «низким».

— Один из рекомендателей — я, классный сериал. Ну про «х***ю» — грубо. На [критику] надо иметь право, а его [у тебя], Ксюша, честно, нет. В кино точно, — был краток актер.



Фото: кадр из сериала «Колл-центр»

Журналистка не стала молчать и попросила у Петрова не отнимать право выражать свои мысли, пусть и грубо. Между ними завязалась переписка в комментариях, Петров написал, что Ксения и сама снималась в кино, поэтому не должна использовать такие выражения относительно работы коллег.

— Ты же из этой сферы, ты же актриса. А это твои коллеги и ты им пишешь «х***я». Это может нравиться или нет, но зачем так грубо? Если бы ты не снималась в кино, я бы так не написал. Мне кажется, это нечестно, неправильно, несправедливо. Ты же за честность, справедливость. Некоторые люди из профессии имеют право так написать, но они не пишут. Должно быть уважение к профессии, — прокомментировал Петров.

Ранее Александр опубликовал на своей странице в Instagram большой пост с рекомендацией «Колл-центра». Он поделился, что режиссеров и многих артистов знает лично, но во время просмотра сериала напрочь об этом забыл, как и о том, что на экране — вымышленная история.

— Я сижу на карантине. И каждый день мы со Стасей ждали серию. Я, как зритель, переживал, сильно. Ни одного вопроса нет ни к кому. Все артисты на своих местах, даже те, у кого три-пять минут экранного времени. Режиссеры показали, что российское кино не в «жо*е», «Колл-центр» — это большая победа для нас для всех, для индустрии. Это не украдено, не адаптировано, это логически продуманно, это круто снято и круто сыграно, а главное — это режиссура. Я редко пишу отзывы, я не кинокритик. Когда пишу — пишу только от сердца, простыми словами, от совершенно обычного зрителя, это не моя профессия — писать отзывы — и никто меня не просил. #СидитеДома и смотрите хорошее кино. Наше, — резюмировал Александр Петров.

К слову, в комментариях именно под этим постом Петрова неделю назад появилась Собчак и спросила, где можно посмотреть сериал.



Фото: кадр из сериала «Колл-центр»

«Колл-центр» — российский сериал, созданный компанией Premier Studios для онлайн-платформы Premier и телеканала ТНТ. Премьера состоялась 23 марта 2020 года. Герои шоу — работники колл-центра, который обслуживает интернет-магазин товаров для взрослых. Сюжет строится вокруг того, что в офисе колл-центра заложена бомба. Злоумышленники оказываются людьми с выдумкой и заставляют работников выполнять свои самые странные и извращенные фантазии. В процессе люди узнают о себе и о других много нового, а еще раскрывают свои человеческие качества и жизненные ценности. В сентябре 2019 года сериал стал обладателем приза II Фестиваля телесериалов «Пилот» в номинации «Лучший сценарий пилота телевизионного сериала». На «Кинопоиске» у «Колл-центра» 7,3 балла, что весьма неплохо для российского сериала.

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