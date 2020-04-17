Неразорвавшийся снаряд обнаружили на территории аэропорта на юге Японии

Источник материала: ОНТ

Рядом со взлетно-посадочной полосой аэропорта города Наха (Япония) в ходе ремонтных работ был обнаружен неразорвавшийся снаряд. Об этом 17 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Японское общественное телевидение.

Обнаружение снаряда привело к изменению расписания вылетов, одна из двух взлетно-посадочных полос аэропорта закрыта.

Длина найденного объекта составляет около 120 сантиметров, диаметр – около 35 сантиметров.

На территории аэропорта располагается американская база ВВС Наха.

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