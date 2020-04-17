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«Ответа пока нет». Глава федерации хоккея рассказал, продолжит ли «Динамо» играть в КХЛ

17.04.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов высказался о перспективах минского «Динамо» в КХЛ, а также заявил, что клубу нужно разрешить приглашать неограниченное количество легионеров. Об этом он рассказал в интервью «Прессболу».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В общем, МХЛ у нас пока не будет. А «Динамо» в КХЛ?

— Вопрос не ко мне. Все-таки нужно понимать, что наш представитель в КХЛ — явление далеко за чисто хоккейными рамками. Так что и вопрос дальнейшего существования проекта — тема для обсуждения на разных уровнях, начиная с высшего государственного и заканчивая ФХБ. Не стоит забывать, что команда все-таки интегрирована в иностранную лигу, пусть даже и дружественной Беларуси страны. И все равно все громче звучит недовольство, зачем нам расфуфыривать белорусские деньги в другом государстве без видимых успехов. Тема натурализации тоже извечно острая и воспринимаемая в обществе неоднозначно.

— Уходите от ответа…

— Нисколько. На мой взгляд, «Динамо», выступая в КХЛ, должно решать одновременно две задачи. И об этом неоднократно заявлялось с различных трибун, разными причастными и не только лицами. Первая и главенствующая для ФХБ — подготовка резерва в национальную сборную. Это конкурентоспособный состав с любым на первое время количеством легионеров. И при условии точечного ввода в состав молодых перспективных белорусских игроков максимум 21 года. Для их дальнейшего развития в условиях, максимально приближенных к чемпионату мира в сильнейшем дивизионе. Точечность в данном случае — три-четыре игрока в третье-четвертое звенья на пять-семь минут в игре, пусть и не в каждой. Остальное время — тренировочный процесс рядом с топами и игровая практика в составе «фарма» в команде экстралиги. Вторая задача — зрительская, а соответственно коммерческая успешность проекта, которую должны обеспечить две ударные пятерки высококлассных мастеров. Другого варианта существования «Динамо» нет, а прочие альтернативы считаю бесперспективными.

— То есть вопрос открыт?

— Ответа на него пока нет. Еще раз: нисколько не устраняюсь, а просто понимаю, что «Динамо» — государственный проект. Мы неоднократно обсуждали конкретику и с Минспорта, и на уровне правительства по их инициативе. И готовы всецело участвовать в этой работе, давать любые комментарии и озвучивать свое профессиональное видение, если в этом возникнет потребность и в дальнейшем.

— Но можно же повлиять на решение, убедив вышестоящие инстанции, что команда в КХЛ нужна.

— Моя позиция относительно того, в каком виде она нужна, озвучена выше. Это команда, претендующая как минимум на выход во второй круг плей-офф КХЛ, с обязательным введением в состав молодых белорусов. Как пример — «Сибирь» в завершившемся сезоне. Вот вам два очень достойных первых звена и перспективная молодежь. И не надо ни астрономических бюджетов, но и не мизерных, по меркам КХЛ. Иначе нет смысла тратить любой бюджет, даже копеечный.

 
 
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов высказался о перспективах минского «Динамо» в КХЛ, а также заявил, что клубунужно разрешить приглашать...
 
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